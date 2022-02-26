美股強勢反彈　道指升逾700點

美股周四出現「小奇迹日」，道指盤中曾挫859點，惟最終倒升收市，3大指數周五(25日)進一步強勢反彈，道指報33,984點，升761點或2.29%；標指報4,376點，升87點或2.05%；納指報13,659點，升185點或1.38%。

美國傳媒周五引述美方官員報道，華府高級官員過去3個月6度與中國高級官員舉行緊急會議，提供情報顯示俄羅斯針對烏克蘭集結大軍，希望中方可以游說俄方不要出兵。惟中方每次會議都表明，不相信侵略行動籌備當中。

中國國家主席習近平周五與俄羅斯總統普京的電話中，習近平支持俄方同烏方通過談判解決問題。有關消息緩和了俄烏開戰的緊張局勢。

美國1月個人消費開支(PCE)物價指數按年升6.1%，高過預期，為1982年2月以來新高；按月計升0.6%，符預期；核心PCE物價指數按月升0.5%，按年升5.2%，均符預期。

美國聯儲局理事沃勒表示，將審視未來數星期的經濟數據，若反映通脹仍上升，美國聯儲局需在3月加息半厘。

全球最大私募股權巨頭黑石集團(Blackstone)指，美國將會是這次俄烏戰事中，資金最終避風港，因為美國是世界上唯一一個擁有6萬億美元刺激措施緩衝的主要經濟體，且大部份美國家庭及企業擁有穩健的資產負債表，強勁的就業市場及工資增長亦能抵銷商品價格上升的負面影響，支持經濟。

瑞銀報告指，俄烏戰事一旦緩和，美股或反彈3%；布蘭特期油若降至每桶85美元，股市將再上升2.5%。