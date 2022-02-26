鄺紫珊：環球市場動盪　油金價看漲

俄羅斯及烏克蘭緊張局勢急劇升溫，全球金融市場也正經歷劇烈震盪。俄羅斯全面入侵烏克蘭，將對金融市場有多方面影響，包括油價急升，資金湧入黃金及具投資等級信貸與國債避險，建議投資者暫時避開與俄羅斯有關的投資。

根據以往經驗，當兩國軍事對壘或有衝突，很大機會對金融市場造成顯著衝擊，其中對油價及黃金價格影響最大，刺激兩者價格大幅上升。以今次俄羅斯入侵烏克蘭為例，料油價將因供應緊張而上升。由於歐洲主要地區均是依靠俄羅斯的液化天然氣供應，而管道的涵蓋比率高達四成，故歐盟對俄羅斯實施制裁將可能導致供應中斷，將引起連鎖效應。

事實上，過去幾年當地受新冠肺炎疫情影響，能源企業的投資已大減，當後疫情時代需求復甦時，供應不足下預計導致供需失衡，預期今明兩年的布蘭特期油價格會高於去年的水平，加上今次的俄烏危機進一步升級，將加劇石油供應緊張及原油價格急升。

另外，地緣政治風險讓黃金成為市場的主要避險工具，俄羅斯入侵烏克蘭將帶動金價上升，預期可突破每安士2,000美元水平，在目前地緣政治風險升溫的形勢下，增加投資者將資產轉投黃金以作避險部署。

觀乎2014年俄羅斯與烏克蘭曾陷入危機期間，黃金一個月內曾上升了100美元。不過，投資者需注意，由於這次美元匯價相對強勢，而歐元則較弱，有可能限制金價的上升幅度。另外，自2014年後，俄羅斯的外匯儲備中，黃金持倉已超過美國國債，故貴金屬偏強對面臨被制裁威脅的俄羅斯而言，是個有效的避險工具。

俄烏局勢緊張，也增加市場的不確定性因素，讓資金流入風險較低的國債，對投資等級信貸也可望得到支撐。不過，現階段投資者不宜過分進取急於撈底，受俄烏局勢衝擊金融市場，加上美股下跌形態仍未改變，而內地對行業監管似乎仍未退卻，投資者不宜太過進取，建議待市況回穩時才作適當部署。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊