陳鳳珠：華樓市趨穩利優質房企

受地緣政治局勢緊張影響，加上憂慮內地的監管政策加強，本周恒指跌穿23,000點關口，並下試年內低位22,700點水平。雖然中國人民銀行為維持市場的資金流動性充裕而加大逆回購力度，但未能利好投資氣氛，預期市場觀望企業業績期，料資金或會部署盈利前景樂觀，或估值相對便宜的股份，相信短期內將出現炒股不炒市情況。

近期投資氣氛轉趨審慎，即使內房行業有望走出谷底，但市場信心依然不足。國統局公布1月份的內地樓價情況，70大中城市新建及二手商品住宅銷售價格按年升幅雖回落，但按月降勢減弱，或反映樓市有機會逐步回穩。

資料顯示，當中一線城市的新建商品住宅銷售價格按月由跌轉升，「北、上、廣、深」錄得0.5至1%升幅不等，而二線城市的新建商品住宅銷售價格按月亦出現回升，惟三線城市的新建商品住宅銷售價格按月下跌0.2%；至於一、二、三線城市的新建商品住宅銷售價格按年分別上升4.4%、2.5%及0.5%。

不過，1月份內地房企的銷情仍然疲弱，預期銷售或會逐步回暖，而二、三線城市的庫存較多，房企或會以優惠價去庫存，因此三線城市的樓價表現會較弱。今年內地多個城市實施了不同力度的房地產寬鬆政策，其中部分城市降低首期，亦有銀行下調房貸利率，而今年以來內地房地產成交較淡靜，因此銀行的房貸額度相對寬裕，預期未來房貸利率仍有下跌空間，有助刺激買家入市。

雖然內地樓價似乎開始回穩，且銷情有機會受惠政策而回升，但市場仍然擔心內房企業的債務違約風險，因此內房板塊走勢依然疲弱。第一季內房股仍面臨債務到期高峰期，預期要到次季內房股的投資氣氛才會好轉。

另外，上海於今年的首批集中供地全為住宅用地，且約一半地皮最高限價低於20億元人民幣，料資金預算有限的房企亦可參與。至於具有資金實力的房企，相信今年將繼續增加土儲，以拓展市場，當中龍頭企業的市佔率將會進一步提升，且盈利能力較強，若內房板塊回穩，資金仍會傾向流入財政狀況較為穩健的優質內房股。

安里資產管理投資組合經理 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)