陳政深：市況向淡　揀股宜回歸基本因素

本周港股受累俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，周五(25日)恒指進一步跌穿22,800點關收市。市場目前對兩個「P」──俄羅斯總統普京(Putin)，以及美國聯儲主席鮑威爾(Powell)尤為關注，前者毋須多講，後者亦從未被市場遺忘。

歐洲央行有委員指，在地緣政局持續緊張之下，央行或延遲退出寬鬆政策。然而，如果此因素令通脹持續升溫，相信聯儲局的加息步伐亦不會保守。市場在現階段已愈來愈相信環球央行(中國除外)的「收水」及加息步伐不會停步，而俄羅斯既已進犯烏克蘭，其與西方國家關係又豈會改善？包括港股在內的投資市場，未來陰霾只會愈來愈濃。策略上，投資者宜押注於業績理想和業務前景具憧憬之股份。

總計去年全年，集團的收入增長近五成，至28.2億美元，為歷史新高；集團首季度的收入預測，亦為紀錄新高的6.4億至6.9億美元。去年集團跨越兩個分部的AP解決方案，收入按年增長35%，至5.9億美元；另汽車解決方案的收入貢獻，亦達4.3億美元，按年增長逾倍，預料未來可為收入提供更強動力。

走勢上，ASM太平洋近日見資金流入，並向上突破了去年第四季以來形成的下降軌，暫時在87元的阻力水平整固，投資者可待其回吐到83至85元附近收集，中線上望99元，穿77元止蝕。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)