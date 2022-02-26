1周10大驚奇︰瘟疫、戰爭、饑荒　禍兆降臨全球變天！

新冠肺炎肆虐全球，香港近日疫情更是大爆發，港府苛政抗疫更加令民眾生活百上加斤；外圍局勢本周也風雲變色，俄羅斯與烏克蘭爆發戰火，以「歐洲糧倉」聞名天下的烏克蘭糧食出產量勢受拖累，恐引發另一場糧食危機！《啟示錄》提及的「瘟疫、戰爭、饑荒、死亡」四騎士，前兩者已顯然降臨，而後兩者亦已初露端倪...

【1、香港幾時渡過疫情及經濟困局 印度神童有明確時間表？】

預測神準而廣為人知的印度神童阿南德(Abhigya Anand)，對全球局勢走向都有其見解，就新冠肺炎疫情及國際地緣政治都有深度見解的他，多次言中令人咋舌。他在最新預言中，更提及香港，提醒各位5月之前，需多留意3件大事，以避免發生悲劇。

阿南德表示，全世界正在經歷血月、卡帕拉契瑜伽(KALA SARPA YOGA，又稱印度星盤)現象，加上八星連珠的天文異相，即是金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星等連成一線，同時有水逆現象，估計疫情將會持續蔓延。

他指出，與病毒共存的國家或地區，如香港、英國及丹麥等，疫情或變得嚴峻，甚至出現變異株，而該情況會於5月緩解。因為屆時病毒將會成為新形態，並與世界友好共存。除了新冠肺炎外，阿南德亦要大家小心極端氣候及地緣政治等動盪。

對於香港來說，疫情與經濟困局息息相關，只要疫情一過，港人生活回復正常，以本地消費作為支柱的香港經濟將重獲生機，若然5月份開始疫情一如阿南德所料逐漸遠去，配合港府於周三(23日)加碼的救市措施，香港經濟或能避過一劫。

至於有何獨善其身的方法？他指出，大家要多深呼吸、曬太陽、不殺生，「深呼吸可放鬆壓力，提升免疫力；曬太陽則可吸收大自然能量，幫助身體產生維他命D，提升正能量；至於不殺生，則是因為所有動物都有情，尊重所有生命的存在。」叫大家多吃蔬食、原型食物，做好自身防疫，提升免疫力，才能避免病毒侵襲。

【2、東歐戰局衝擊全球產業 能源金屬糧食短缺】

俄烏開火令一眾大宗商品，如油、鋁、鎳等價格應聲飆上，布蘭特原油現貨價時隔7年再破每桶100美元關。分析更警告，地緣政局將加劇大宗商品市場失衡風險，料現階段難降溫。

據外媒統計，俄國的鎳出口佔全球49%、鈀金佔42%、鋁佔26%、鉑金佔13%。這些關鍵金屬涉及半導體、電動車、不銹鋼、智能手機等4大產業供應鏈，對全球經濟的影響力不容輕視。

鎳用於製造不銹鋼、電動車電池；鈀金用於汽車觸媒轉換器、手機、記憶體、電極等。雖然制裁並未針對這些關鍵金屬的出口，但市場始終擔心局勢惡化風險。荷蘭合作銀行也指出，俄羅斯掌控全球近半數用於廚具、手機、醫療設備、運輸、建築和電力設備相關的鎳出口，還有近半數用於觸媒轉化器、電子產品的鈀金出口，以及全球1/4用於汽車、建築、機械和包裝的鋁出口。

再者，假如烏克蘭工業生產或出口受阻，也會加劇全球晶片荒。因為該國是全球最大的「氖」氣供應商，氖氣是半導體晶片製程關鍵原料。據市場研究機構Techcet估計，美國逾90%的半導體等級用氖來自烏克蘭。

另方面，因應近日金屬商品價格揚升，內地亦再度出手針對穩定鐵礦石市場。發改委、市場監管總局近日聯合組織港口協會及部分港口企業召開專題會議，研究大幅縮短貿易企業鐵礦石免費堆存期、提高港口囤積成本，防範過度囤積等相關工作，指導港口企業敦促鐵礦石貿易企業釋放過高庫存，盡快恢復至合理水平。

俄羅斯是全球最大的小麥出口國，而擁有全球最大「黑土」地帶的烏克蘭更素有「歐洲糧倉」之稱，兩國合計佔全球小麥出口量29%。此外，烏克蘭更是中國最大的玉米供應國，一旦雙國陷入戰火而影響出口，勢必推升全球通脹，甚至引發糧食危機！

烏克蘭國土有逾半為農產量極高、被視為最適合種植農作物的肥沃「黑土」，除了歐洲大部分地區也要依賴該國的小麥、大麥供應外，中東及非洲也有許多國家有進口來自烏克蘭的糧食。供應鏈技術公司Keelvar行政總裁Alan Holland表示，今次的危機有機會令食品供應鏈受到重創。

他更指出，雖然距離收成季節尚有數月，但俄烏衝突持續勢導致今年秋季「麵包短缺」，並推升物價。此外，假如俄國的天然氣供應中斷，也會影響到化學肥料的生產，令農耕成本增加。他更表示，去年化肥已經供不應求，導致價格飆升，未來情況恐怕會惡化。

對於中國而言，進口玉米價格上漲，飼料成本自然會水漲船高。豬肉價格向來主導了中國的消費物價，假如上游飼料加價，影響最終必然會傳導致消費層面，導致通脹升溫。

【3、金融市場大冧 分析師推薦多個保本方法】

俄烏大戰慘烈，金融市場亦是一片腥風血雨，勢估不到21世紀仍有如斯悽厲的戰爭場面在相對文明的國家之間發生。作為升斗市民，有甚麼方法可以盡量保住自己的資產不遭損失。

自俄羅斯總統普京下令對烏克蘭東部實施軍事行動後，避險需求飆升，美元隨美國國債及黃金上升。俄國盧布則跌至2016年來最弱水平，而亞洲股市乃至美國股市都全線下跌。

多數分析師都呼籲投資者避險，估計隨地緣政治危機加劇全球通脹壓力，由歐洲股市到大宗商品貨幣等所有資產都將進一步下跌。

Oanda駐新加坡高級市場分析師Jeffrey Halley在一份研究報告中說，「世界各地通脹率飆升的時機，簡直再糟糕不過」，若烏克蘭局勢迫使中央銀行停止貨幣政策正常化，滯脹衝擊很快就會到來。

以下是一些策略師的建議策略。當中瑞穗銀行駐香港亞洲首席外匯策略師張建泰表示，「賣出歐元兌美元」。 如果危機加深，歐洲央行向鷹派的轉變或會退縮。

澳新銀行駐新加坡信用策略師Kaveh Namazie則指，「避險情緒進一步升溫、流動性差及買家稀少，將成為當前烏克蘭局勢對亞洲美元信貸市場的一些短期影響因素」。長期而言，戰爭令物價上升，特別是在淨出口大國俄羅斯捲入其中。石油和其他大宗商品已出現這種情況，有可能影響到全球央行的行動，包括美國聯儲局。

華僑銀行駐新加坡外匯策略師Terence Wu則建議，短線持有歐元兌美元和沽空日圓，以對沖緊張局勢進一步升級。緊張局勢升溫或令高企的商品價格重新確立避險格局，令澳元和新西蘭元承壓。

Cambiar Investors LLC.首席投資官Brian Barish指出，會買一些股票，因為烏克蘭在經濟等方面，對西方並不重要。鑑於歐盟對俄羅斯天然氣的依賴，歐盟沒有太多選擇，而由軍事實力上來說，亦肯定做不了太多事。

最後，Global CIO Office首席執行官Gary Dugan表示，他會將美國和歐洲股票換成現金。鑑於對烏克蘭的直接風險有限、寬鬆貨幣環境及經濟重新開放，亞洲股市可作為「防禦資產」。

【4、俄國擁4.7萬億儲備早已「去美元化」 無懼歐美制裁】

美國和歐洲揚言要加大對俄國經濟制裁力度。不過，俄羅斯早有準備，不但在過去數年內一直推動「去美元化」，而且上月起更破格地為虛擬貨幣「一哥」比特幣交易「開綠燈」，亦未封殺相關挖礦，為突破西方制裁鋪路，現時反而是歐美不欲將俄國踢出國際支付系統。同一時間，俄羅斯透露，擁有超過4.5萬億盧布(逾4,170億港元)預算資金可自由支配，並強調宏觀經濟穩定，對制裁「未驚過」，也意味着這場戰爭或比預期中持續更長時間！

作為被西方制裁的「常客」，俄羅斯一直在為應對制裁做準備，不斷增加非美元的外匯儲備，以對抗盧布貶值。分析師指出，俄羅斯多年來推動「去美元化」，大幅減持美債、從主權財富基金中排除美元資產，目前俄國央行外匯儲備的美元佔比已在4年間，由至少40%大減至16%。

目前俄羅斯擁有超過6,000億美元的外儲和黃金，由於該國去年國內生產總值(GDP)估計有1.7萬億美元，在全球經濟體中排第12位，據國際標準，外儲金額足夠應對經濟運作。俄羅斯官方也強調，有足夠的財政資源來維持金融體系，以應付制裁和外部威脅。

【5、高盛料金價可升至每安士2350美元】

高盛較早前唱好金價可升上每安士2,150美元，隨着俄烏開戰令市場避險情緒急升，該行對金價看法更「牛」。高盛認為金價仍有很大上升空間，若相關ETF持倉增加及經濟放緩，有機會升至每安士2,350美元。

高盛表示，如果俄烏開戰導致商品價格飆升，市場將會憂慮成熟市場經濟放緩，投資者可能會增加黃金ETF的持倉。由於風險資產的輪換仍處於早期階段，該行認為黃金具有獨特優勢，可以吸納部份資金流。

【6、美國陷近百年最嚴峻勞力短缺 恐引發「通脹螺旋」】

美國對於今次俄烏戰事袖手旁觀，皆因其自身難保。高盛研究顯示，美國正面臨近100年最嚴重的勞動力短缺，增加長期高通脹的可能性，並陷入「通脹螺旋」。高盛經濟學家指，美國目前勞動力短缺高達460萬名，是自二戰來最多的數字。且美國僱主正在高薪搶人，美國人收入全面上升。經濟學家預估，僱主明年將面臨更大難題，隨着公司爭奪人才，工資料將在今年增加近5%。

專家警告，工資上升或引發更高的通脹，因為1月份消費者物價指數(CPI)已升至7.5%，高通脹和工資上漲引發人們對通脹惡化的預期及擔憂；通脹導致加薪，加薪又導致更高通脹，陷入「通脹螺旋」。

美國聯儲局主席鮑威爾認為，工資並非高通脹的主要因素，惟工資成長若持續高於生產成長，就會給企業帶來上行壓力，通脹亦會提高。

美國勞工部估計，已遹半年有1,000萬個以上的勞動缺口；而在疫情前，歷史最高紀錄僅770萬。

【7、星展：糧食能源價飆 港人或捱貴貨】

市場擔心作為全球「糧倉」及「油庫」的東歐地區陷入戰火，從而推高全球糧食及燃料價格。星展香港經濟師謝家曦預期，局勢不穩將推高布蘭特原油價格觸及每桶110美元水平，依賴能源進口的內地或再需要捱貴價能源，尤其是對下遊行業的影響較大。

謝氏指，中國是石油進口大國，亦是工業大國，故能源價格飆升必定影響中國經濟，尤其是內地春節長假後復工，亦大大增加能源需求。他指，中國經濟增長放緩，加上部分省份仍受疫情影響，1月份居民消費價格指數(CPI)按年漲幅放緩至不足1%，惟反映上游物價的生產物價指數(PPI)升至9.1%，2項數據出現「鉸剪式」分歧，能源及原料價格上升，上游企業成本仍可轉嫁下流企業，惟下流企業則難以再轉嫁消費者。

同時，隨着全球經濟逐步復甦，外國工廠復工亦搶佔部分內地工廠生意；而內地零售行業間競爭亦十分激烈，亦成為下游企業盈利進一步收窄的原因。

香港方面，謝氏解釋由於本港消費物價指數(CPI)計算權重主要集中於租金及糧食價格，惟疫下本港租金價格持續受壓，加上失業率或再次回升，預期全年通脹僅為2.2%。另外，雖然本港進口東歐的糧食數量不多，惟預期全球糧食價格脹升，將一定程度影響本港由其他地方進口的食品價格，港人未來或要捱貴貨。

【8、全球多艘貨輪員工確診 加劇航運困境累供應】

Omicron變種病毒正席捲全球貨輪，可能再度對供應鏈造成衝擊，加劇航運業困境。

旗下擁有約1.6萬名船員的中英聯運船舶管理公司單月就有5至7艘船隻出現染疫，相比去年每月僅1至2艘。另一公司Wilhelmsen Ship自1月以來，也已傳出4艘船隻出現確診，船員在感染的幾天後會出現類似流感的症狀，擔心隨着全球陸續開放，未來可能將面臨更大規模、更迅速傳播的Omicron疫情。

哥倫比亞船舶管理公司直言，每艘船上都有確診病例，未來全球受Omicron衝擊的船隻數量肯定會增加，因它傳染性高，儘管採取了預防措施，但情況也仍然如此。

目前從中國深圳、美國洛杉磯到荷蘭鹿特丹的港口，仍努力應對大排長龍的貨櫃船隻，港口員工和司機短缺更是雪上加霜。另外，中國的港口嚴格防疫限制仍對供應鏈構成衝擊。數據顯示，2021年從中國到美國西海岸的平均貨運延誤情況，較2020年同期增加了114%，中國前往歐洲的航線則是增加了172%。

【9、內房企「跌落懸崖」 賣樓數字勁插】

同樣面臨困局，還有內地的房地產行業！面對內地低迷樓市前景的預期下，陽光集團警告，去年整體市場環境和公司基本面，似乎正「跌落懸崖」。一句話就能概括當前中國樓市面臨的困境。

陽光集團1月合約銷售額跌約52%至67.1億元人民幣。隨着內地採取措施遏制樓價飆升，數十家企業因債券違約及信用評級下調，面臨訴訟、股價暴跌，以及和樓市疲軟而受重創。

【10、火幣創始人料比特幣要到2024年才見牛市】

虛擬貨幣難逃拋售潮！價格從6.9萬美元歷史高位「斬半」後曾現反彈的比特幣，近日價格走勢再度回軟。虛擬貨幣交易所火幣的聯合創始人杜軍指，若按過往的幣價周期作參考，比特幣下輪大規模升市或要等到2024年底至2025年初才會再出現。

杜軍指，比特幣每一次升市均與「挖礦」回報的獎勵減半(halving)機制有關。該機制被寫入比特幣的代碼，大約每4年發生一次。上次獎勵減半發生於2020年5月，翌年比特幣屢創新高；再上一次發年於2016年，比特幣則於2017年迎來升潮。

杜軍亦坦言，要準確預測比特幣走勢的難度增加，因為市場上仍有眾多因數影響價格，包括處在戰爭邊緣的地緣政治風險，以及疫情狀況。

不過，被稱為明星投資者的加拿大富豪Kevin O'Leary表示，由於監管機構尚未對比特幣進行監管，故許多機構投資者不被允許投資比特幣。他解釋，「不要視比特幣為一種虛擬貨幣，而是一種商品」，若合規後機構能夠進入比特幣市場，屆時價格將可進一步飆漲。