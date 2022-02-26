美聯指放寬按保政策 料逾1000萬至1920萬二手成交佔比趨升

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，2022年截至2月24日止，二手住宅註冊量共錄5,751宗，較去年同期8,083宗按年下跌約28.9%。無疑今年二手交投難與去年同期相比，但值得留意，若以不同金額劃分，當中逾1,000萬港元的二手住宅佔比，均較去年同期有所上升。

美聯物業首席分析師劉嘉輝稱，若以不同金額劃分，當中逾1,000萬元二手住宅佔比均較去年同期上升。據資料顯示，期內逾1,000萬至1,920萬元二手住宅佔比約13%，比起去年同期11.2%增加約1.8個百分點。

值得留意，隨着放寬按揭保險措施範圍進一步放寬，當中逾1,000萬至1,200萬元的按揭，由原先50%，大幅提升至最高80%按揭保險，相信會刺激此類銀碼交投，估計佔比將會進一步增加。至於逾1,200萬至1,920萬元二手市場亦會受惠新政策，料佔比亦會調升。

至於逾1,920萬元佔比則錄約4.3%，較去年同期多約0.9個百分點；反觀，1,000萬元或以下佔比則較去年同期下跌，其中逾600萬至1,000萬元佔比約39.7%，較去年同期減少約2.4個百分點，而600萬元以下佔比則錄約42.9%，按年減少約0.4個百分點。