保德信固定收益︰商品價格通脹料年內緩解

全球供應鏈中斷是推升通脹的元凶之一。保德信固定收益(PGIM Fixed Income)認為， 製造業短缺不僅是由於供應中斷，也受到強勁需求的影響。原因是封城過後經濟重新開放，並受財政和貨幣刺激推動。這亦意味着這些短缺會比較容易解決，因為減少政策刺激可緩解需求壓力，而逐步解除封鎖限制可以疏通供應情況。總括而言，2022年商品價格通脹應會有所緩解。

不過，美國勞動力短缺問題較歐元區普遍及嚴重，但PGIM預計隨着需求放緩和更多勞動力重返崗位，勞動力短缺的問題將逐漸得到緩解。

PGIM指出，市場大多預計高通脹和大幅收緊貨幣政策而不是預計一個較溫和的通脹前景。展望未來，預計經濟增長和通脹將有所緩和，這將推動利率下降，因為緊縮貨幣政策和長期因素逐漸步入經濟增長和通貨膨脹。

新興市場國債市場更早、更積極地消化了通脹，因為不斷飆升的能源和食品價格為它們的消費產業帶來沉重壓力。 事實上，伴隨各國央行被迫收緊貨幣政策，新興市場收益率大幅上升。但在2022年，隨着周期商品價格回落，許多新興市場債息曲線所反映出的激進加息道路可能會有所緩和。