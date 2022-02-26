巴郡去年純利897億美元　按年大增1.1倍　

「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)公布截至去年底止第四季度業績，期內純利396.46億美元，按年升10.63%；其中投資及衍生工具收益為323.61億美元，按年升4.97%。全年累計，巴郡純利為897.95億美元，按年增長1.11倍。

去年全年，巴郡總共投入270億美元用於回購股票，其中第四季度回購金額為69億美元。

巴菲特於致股東信中表示，過去一年巴郡少有大動作，惟依然在增加公司股票的「內在價值(intrinsic value) 」方面取得合理進展，這也是他在過去57年來的首要任務，未來也是如此。

他亦回顧了公司過去多年發展，強調其負起企業責任。他說︰「在2021年，我們支付了33億美元企業稅，而美國財政部報告的企業所得稅總收入為4,020億美元。」

他又點名讚揚巴郡保險業務副主席Ajit Jain，稱當初聘用Jain的決定是「完美的選擇」，35年以來一直也是如此。他相信，巴郡的保險保險浮存金(float，即客戶繳納的保費)不會因為承保賠償而招致長期的損失，即使有幾年出現虧損，也只是暫時的。

巴菲特續指，集團業務架構的設計宗旨，是能夠應對「災難性事件」，這是其他保險公司所不具備的，而且這一宗旨將持續很長時間。