曜熊理財：市場短期料續震盪　切忌逢低買入策略

俄羅斯總統普京承認烏東民間武裝的頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國為獨立國家。隨後，美國宣布對俄羅斯實施金融制裁。受烏東局勢劇變影響，全球股票市場大跌，未來幾星期局勢仍動盪。

布倫特原油期貨升穿每桶100美元，油價上漲意味美國聯儲局會更加鷹派，生活成本將上升、經濟增長減速，美股整體表現疲軟，高估值的科技股大批跌入技術熊市，科技股受拖累跌幅明顯。

投資者短期對美國通脹預期躍升至紀錄高位，石油，天然氣和煤炭價格飆漲加劇對通脹壓力進一步上升的擔憂。石油、天然氣及煤炭有關能源基金將進一步上升，未來將看到更多的市場波動，現時國際形勢非常不明朗。

黃金基金則具投機價值，金價可能在未來3個月漲破2,000美元，除了地緣局勢抬高金價外，股市波動和通脹對沖也是支撐金價走高的理由。股市則受到了全方位的衝擊，想要把握短線市場波動是十分難。股票基金跌勢可能持續。

市場短期內持續震盪，切忌逢低買入策略，投資者正從投機性高的科技股撤退，因為這些動盪高風險的股票獲得回報的機會非常之微。目前入市風險極高，投資者要衡量自身能夠接受的風險。

曜熊理財策略理財顧問 梁肇晉