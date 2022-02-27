陳樂怡：若風險因素持續發酵　港股或下試兩萬二關

俄烏局勢急劇惡化，VIX恐慌指數重上30水平，美匯指數上漲，債息回落，金價突破，反映避險氣氛濃厚。港股遭內外利淡因素夾擊，包括外圍軍事衝突、科技股監管憂慮重燃、香港疫情嚴峻等等，短期局勢不明朗，資金泊在美元，美匯走強利淡新興市場資金流向。即使港股連日急跌，但仍無力反彈。後市視乎政治局勢發展，投資者宜注意港股短期波動風險。若風險因素持續發酵，或會再進而下試22,000點關口。

地緣政治的不確定性，令風險偏好急降，導致環球股市下挫。參考近代戰爭紀錄，開打後沒有用太長時間就能收復失地。反而，開打前不確定性最高，拋售壓力最大。不過，是次局面不同在於，目前環球正面對高通脹壓力。市場原已擔心美國聯儲局收水步伐過急，在俄烏衝突升級下，布蘭特期油自2014年首次升至100美元水平。上游資源價格急升，供應鏈再次受到考驗，加劇通脹壓力，下一步又回到聯儲局的對策。市場普遍預計3月加息1/4，全年加息6次，但關注未來環球央行會否需要採取更緊縮的立場。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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