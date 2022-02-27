郭家耀：行業基本面正逐步改善　潤電股價短期仍波動

先看看可再生能源業務的估值，公司宣布計劃集資10至20億美元，分拆可再生能源業務在港上市。2020年相關業務價值為540億元，股本回報率為7.7%，高於行業平均水平的5%至6%，反映盈利能力不比行業低。

假設以20億美元，相當於約156億元出售可再生能源業務25%股權，此估算考慮到該業務為集團策略重心，利潤貢獻佔比極高，為避免影響日後業績表現，母公司不太可能出售過多股權。而且若出售高至30%股權，市帳率(PB)就會跌低於1倍，對國企來說，這並非一個理想的估值。就算出售25%股權，相關估值亦只有約1.2倍的PB，雖然高於潤電目前約0.9倍的估值，但低於H股同業的1.5至1.6倍，更低於A股上市同業的3倍PB。以此估值分拆，難以體現公司業務的價值。有關分拆的更多細節，預期3月業績後才有公布。不過，撇除有關消息，事實上行業基本面正逐步改善。

潤電日前發盈警，指去年純利或按年減少70%至80%，主要由於燃料成本，尤其是燃煤價格大幅上升所致。不過，隨着去年10月實施的煤電價格改革，發電企業能夠將較高的煤炭成本轉嫁到終端消費者，加上煤炭供應增加，相信將令2022年的成本下降，火力發電企業最黑暗的日子將過去，而潤電的火電毛利應有改善。

需求方面，內地早前發布有關全社會用電量預測，指2022年全社會用電量及最高用電負荷仍將較快增長。潤電1月附屬電廠售電量達到1,682.96萬兆瓦時，按年增加2.4%。其中，附屬風電場售電量達到234.2萬兆瓦時，按年下降6.4%；附屬光伏電站售電量達到10萬兆瓦時，按年增加64.6%。成本受控，需求上升下，反映電力股盈利今年有望得以提升。因此，對潤電來說，短期股價波動最重要因素，似乎在於管理層如何向市場解釋分拆目的及細節。

安里資產管理董事總經理CFA 郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)