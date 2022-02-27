歐美將俄多間銀行逐出SWIFT　阻動用國際儲備

俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭之際，外界觀望歐美對俄採取的經濟懲罰措施。美國、加拿大、法國、德國、意大利、英國及歐盟上周六(26日)宣布，將切斷俄羅斯多間銀行與環球銀行金融電訊協會(SWIFT)支付系統的連接，並會施加限制措施，阻止使用國際儲備削弱制裁的效果。

上述歐美國家發出聯合聲明，譴責俄羅斯總統普京選擇戰爭，對烏克蘭主權及人民發動攻擊的行為，形容俄方的戰爭代表對國際規則及二戰以來規範的侵犯。承諾確保「特定的俄羅斯銀行」從SWIFT系統中剔除，令相關銀行與國際金融體系脫軌，傷害其全球運作的能力；未來一周將啟動跨大西洋工作小組，透過確認及凍結相關個人及企業資產，確保經濟制裁措施有效。

第三輪的制裁採施旨在停止俄羅斯對烏克蘭的入侵，限制俄羅斯中央銀行支持盧布的能力，同時會對俄羅斯富商及其家屬，中止有「黃金護照」之稱的投資公民身份計劃，並針對支持對烏發動戰爭的個人或機構，不論他們是否身處在俄羅斯。德方表示，若俄羅斯不停止對烏攻擊，進而影響歐洲和平秩序，他們願意採取更進一步措施。

華府早前打算聯同其他歐洲盟國，作每一步的抉擇，以實現最大程度的影響力。制裁俄國銀行的決定，意味美方針對普京存放的資產。有分析此舉屬史無前例，相信可以摧毀俄羅斯的經濟，造成盧布大幅貶值。