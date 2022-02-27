【俄烏戰雲】打亂歐亞運輸　油輪租金狂飆　小麥玉米滯留

俄烏戰火波及歐亞大宗商品運輸大動脈，令運費急升至「天價」。小麥及玉米等糧食出貨受到阻礙，買家已考慮尋找替代供應商。

外媒報道，黑海至地中海航線油輪日費率飆至每天10.7萬美元(約83.7萬港元)，創2020年4月以來的新高。至於波羅的海至英國及歐洲航線費率亦升至每天13.5萬美元，創下2008年有紀錄以來最高。另外，蘇彝士型油輪(Suezmax)每天租金亦漲至6.7萬美元，是2020年4月以來的最高水平。

外媒指出，黑海是位於歐亞十字路口的大宗商品運輸大動脈，用於能源、鋼鐵和農產品的貿易，對許多國家來說至關重要。其中，原油從俄羅斯和格魯吉亞黑海東海岸的三個主要石油碼頭出口。羅馬尼亞及保加利亞則通過其黑海沿岸的碼頭進口原油。每天大約有20萬桶石油從東向西穿過黑海，而額外的數量則從地中海經伊斯坦堡海峽進口。

至於農產品部分，烏克蘭和俄羅斯合計佔全球小麥出口超過1/4，玉米貿易也近1/5，以及為數不少的葵花油。這些產品以卡車、鐵路運往港口，然後前往亞洲、非洲和歐盟。諮詢公司SovEcon估計，俄烏兩國本季還有大約1,350萬噸小麥及1,600萬噸玉米需要運輸。目前因烏克蘭港口關閉，俄羅斯糧食交易暫停，出貨受到阻礙，印尼及突尼斯等買家已考慮尋找替代供應商。