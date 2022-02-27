Meta禁止俄官媒在facebook上投放廣告及獲利

Facebook(fb)母公司Meta早前宣布，俄羅斯國家媒體機構將不再被允許在其旗下任何平台投放廣告，或通過任何發布內容取得盈利，適用平台包括fb及Instagram。

另外，Meta表示，為了保障烏克蘭用戶的安全和隱私，fb已經為烏克蘭用戶開啟「鎖定」個人資料的功能，防止陌生人查看帖子以及下載個人資料照片，同時限制了搜索用戶好友列表的功能。Instagram也向烏克蘭用戶發布通知，提醒他們可以將個人資料設置為「私人」。

外媒報道，俄羅斯監管機構Roskomnadzor指出，fb已經「限制」4家俄羅斯國有或附屬媒體機構的官方帳戶，包括紅星電視台(Zvezda TV)、俄羅斯新聞社(RIA Novosti)、網上報紙Lenta.ru及俄羅斯日報(Gazeta.ru)。

Roskomnadzor表示，fb的行為已違反俄羅斯聯邦法律，其母公司Meta更無視監管機構提出取消限制的要求。Roskomnadzor補充，自2020年10月以來，已記錄23件fb對俄羅斯媒體及網路資源進行類似審查的案例。