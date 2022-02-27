俄羅斯被踢出SWIFT　普京真的害怕了？

歐、美多國連日加強對俄羅斯的制裁，上周六(26日)更擲出2014年俄國入侵克里米亞時未有動用，被視為「金融核彈」的大動作--切斷俄國多間銀行與環球銀行金融電訊協會(SWIFT)支付系統的連接，誓要斷俄羅斯「米路」。然而，老謀深算的俄國總統普京，早於克里米亞事件後已開始部署「去美元化」，以圖減輕一旦被踢出SWIFT所帶來的傷害。時移勢易，這枚「金融核彈」究竟能否炸散俄國金融？

歐美決定將俄國踢出SWIFT，令其無法用美元結算，而要用本國貨幣，或只能與其他已簽訂貨幣互換協議的國家進行貿易。市場原本以為美、德為首的歐美多國，都不太傾向出動到SWIFT作為制裁手段，使歐美債權人難以收回資金。事實上，俄國與其最大貿易夥伴中國已共同構建了另一套國際結算網絡，加上早前放寬對比特幣的限制，方便資金出入國門，變相突破制裁。歐美將俄國踢出SWIFT，最終會否只是隔靴搔癢之舉，反而損及俄債持有人，暫時仍有待觀察。市傳瑞銀已向一些用俄羅斯債券做抵押品的客戶追繳保證金。

事實上，俄國入侵烏克蘭已醞釀多時，俄國為防美、歐經濟制裁，早已作出準備。不但在過去數年內一直推動「去美元化」，而且上月起更破格地為虛擬貨幣「一哥」比特幣交易「開綠燈」，亦未封殺相關挖礦，為突破西方制裁鋪路。同一時間，俄羅斯透露，擁有超過4.5萬億盧布(逾4,170億港元)預算資金可自由支配，並強調宏觀經濟穩定，對制裁「未驚過」。

此外，俄羅斯近年不斷增加非美元的外匯儲備，以對抗盧布貶值。分析師指出，俄國多年來推動「去美元化」，大幅減持美債、從主權財富基金中排除美元資產，目前俄國央行外匯儲備的美元佔比已在4年間，由至少四成大減至16%。

目前俄羅斯擁有超過6,000億美元的外儲和黃金，由於該國去年國內生產總值(GDP)估計有1.7萬億美元，在全球經濟體中排第12位，據國際標準，外儲金額足夠應對經濟運作。俄羅斯官方也強調，有足夠的財政資源來維持金融體系，以應付制裁和外部威脅。

瑞信亦料俄羅斯彈藥充足，在境外仍持有約3,000億美元(約2.34萬億港元)外匯，無論是因制裁而遭凍結，抑或因怕被凍結而流走，都足以動搖貨幣市場。回看2018年俄國沽售美債套現，有策略師估計，套現後有大約2,000億美元以貨幣掉期形式持有，1,000億美元則存放在海外銀行。