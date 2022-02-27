積金局：可扣稅自願性供款金額按年飆1倍

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌，提到強積金的規模正持續壯大，每名計劃成員平均持有的強積金過去10年間增長超過1.5倍，成立至今的年率化淨回報為4.3%，亦超越同期的年率化通脹1.8%，但不少人對強積金是否足够退休保障表示關注。劉氏強調，強積金是香港實行的多支柱退休保障制度的其中一條支柱，旨在為打工仔提供基本退休保障，強積金必需與其他支柱相輔相成，包括自願性儲蓄，才能進一步提升退休保障。

劉氏指，當局一直鼓勵打工仔在強制性供款以外作自願性供款，以壯大退休儲備，而近年愈來愈多打工仔作出自願性強積金供款。以2019年4月推出的可扣稅自願性供款(TVC)為例，截至2021年12月，TVC總供款額按年升近1倍，至52.55億元。TVC帳戶數目亦按年升愈3成至5.8萬個。

劉麥嘉軒指，TVC作為打工仔節省稅款，亦可增加退休儲蓄，例如合資格人士只要作TVC，便可在薪俸稅或個人入息課稅享稅務扣減優惠，上限為每年6萬元。以一名單身強積金成員為例，若每月收入為5萬、年收入為60萬元，若他連續每月作出5,000元TVC(即每年6萬TVC)，假設平均每年的投資回報為4.3%，20年後估算從TVC所產生的強積金接近200萬元。她續指，TVC最大的特點是供款靈活，供款額可因應個人的財政狀況及能力，自行決定供款次數及金額。她鼓勵計劃成員趁2021-2022課稅年度結束前開設TVC帳戶及供款。