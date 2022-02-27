美股本周關注就業數據及鮑威爾講話　料俄烏震盪持續

俄烏局勢在周末未見緩和，雖然美股在上周最後兩個交易日都以升勢收市，但事態發展勢將在本周持續對美股造成波動。本周三及周五將分別公布俗稱「小非農」的美國2月ADP私人就業及非農就業數據，料勞動力市場復甦勢頭仍然強勁。另外，聯儲局主席鮑爾將在周三於眾議院和參議院作證，市場關注他會否發表有關俄烏局勢，而影響幣策的言論。

加拿大皇家銀行(RBC)財富管理報告顯示，回看第二次世界大戰後的18次美國國內及地區間衝突，標指在這些時期的表現。報告指出，標指在該18次衝突中，拋售幅度在6.2%內，拋售時間並無特定規律，有可能在衝突發生前，或衝突發生時才出現拋售。由拋售日起計，即使衝還未完結，平均30日便反彈回平衡水平。

值得注意的是，若衝突涉擁有主要油資源的國家，調整幅度便較強勁，需花更長時間才反彈至平衡水平。其中一個例子是發生在1973年的「贖罪日戰爭」，當時阿拉伯國家聯手向美國實施石油禁運，觸發石油危機，標指在當年10月6日起被拋售，歷經42個交易日跌至谷底，累跌16.1%，花了6年時間才重回平衡水平。

反觀目前形勢，該行指局勢發展有可能在未來幾天和幾週內進一步影響金融和能源市場，很大程度上取決於實施的具體制裁和反制裁措施，以及它們會否影響俄羅斯的整體原油供應和歐洲天然氣供應。而制裁的不確定性給股票市場、能源、農業和金屬市場以及全球經濟增長帶來額外風險，是現時發達股票市場最主要憂慮。

不過，去年第四季美企盈利及收入穩健增長，都成為美股在消化俄烏負面消息後，支持股市向上的動力，該行料美國聯儲局將在3月加息0.25厘。

資產管理公司Amundi認為，目前並非低買時機，因股市仍未完全消化局勢相關負面因素，調整只是剛開始，料股市將在未來數周進一步下跌，建議投資者購入金、避險貨幣等避險資產，料歐洲及美國向俄羅斯實施更嚴厲的制裁將陸續有來，影響盧布等俄羅斯資產。該行指，油價是另一重要數據，或加劇通脹壓力，阻礙各地央行進一步收緊貨幣政策。