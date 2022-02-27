【俄烏戰雲】債券評級邁向垃圾級　經濟堪憂

評級機構標普將俄羅斯的長期外幣信用評級，由「BBB-」下調至「BB+」，並警告在分析制裁對宏觀經濟的影響後，可能將其信用評級下調至「垃圾級」。另一機構穆迪稱，「非常擔憂」西方制裁對俄羅斯經濟、公共財政和金融體系的破壞性影響。同時，標普和惠譽都已下調烏克蘭的主權評級，標普將其由「B」下調至「B-」，惠譽亦由「B」下修至「CCC」的「垃圾級」。

鑑於俄羅斯是全球債務水平最低的國家之一，目前穆迪對其投資評級為「Baa3」，惠譽則評為「BBB-」。一旦調降信用評級，或將下調至「垃圾」或「次級投資等級」。

對於國際對俄新一輪制裁的影響力，莫過於將部分俄國銀行踢出環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)的國際結算系統。有律師事務所解釋，被踢出SWIFT將大大增加交易成本，並切斷了他們與大多數國家的資金流動，是一項嚴厲的舉措。國際金融協會(IIF)執行副主席Clay Lowery稱，制裁可能會對俄國經濟及其銀行系統造成嚴重損害，很可能會加劇銀行擠提和美元化，造成本幣被嚴重拋售及流失外匯儲備。有報道指，俄國民眾已急忙提款，貨幣盧布需求飆58倍，盧布兌每美元周末貶至84，創新低。

俄烏局勢急轉直下，或影響美國加息力度，獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，若聯儲局3月加息0.5厘，則可為美匯指數打「強心針」，但若加0.25厘的話，則會被認為「息口追不上通脹」，美元勢將貶值。人民幣匯價在3月維持強勢，盧氏認為，若在岸價升穿6.3水平，即每百港元兌約80元人民幣，人行或會干預，因匯價太強會影響出口。

非常時期下，虛擬貨幣發揮獨特作用。烏克蘭政府稱接受虛擬貨幣捐款後，很多「無名善長」透過虛幣捐贈予烏國，合計已超過1,100萬美元(約8,580萬港元)，高達4,000多筆捐款衝破重重戰火湧入烏克蘭，最高額的一筆達300萬美元。