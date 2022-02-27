【俄烏戰雲】黑海運費飆至天價　全球恐缺糧

俄烏衝突未止，已傷及歐亞大宗商品運輸「命脈」，世界企業及供應鏈前景更堪虞！據國際航運商會(ICS)估算，全球189萬名船員中，10.5%為俄國人，4%是烏克蘭人，即約15%海事人員來自這兩國，鑑於全球90%貨物倚賴海運，故ICS警告供應鏈恐斷裂。事實上，反映運費的波羅的海乾散貨指數上周五(25日)已應聲突破2,000點，升至一個月新高，單周累漲5.7%；由黑海至英歐的運費更狂飆11%，至每天13.5萬美元，創2008年有紀錄以來最高。

戰事涉及到的黑海區域是乾散貨出口的關鍵中轉站，2021年該區域是世界第二大糧食出口地區，貨物出口量為1.112億噸。截至1月底，烏克蘭已出口了當前銷售期預測中71%的小麥，但僅出口了預測中32%的玉米。由於農民逃離衝突、農業基礎設施和設備受損，以及該地區經濟癱瘓，恐導致糧食產量及供應大減，據悉上周四(24日)已有150艘船大排長龍等運糧食，意味不少地區3月糧價將上揚。

東歐戰事固然會令歐洲企業及糧食供應受累，惟身處亞洲的企業及民眾也難幸免，外媒特別點出5類企業將捱打。首先是所有使用石油作為原材料的企業；第二是運輸與旅遊業，例如日本航空上周四罕見取消一班從東京飛往莫斯科的航機，發言人解釋是因無法確定飛機能否安全飛行。

第三是資訊科技業(IT)。戰前的烏克蘭是被認定為東歐科技中心，許多外國企業看重烏克蘭人民受過教育，但勞動成本相對低。第四是食品業，如上述提及。最後是晶片及汽車業，烏克蘭是供應包括氖、氬、氪、氙等半導體原料氣體的重要供應國，目前業界估計存貨僅夠半年。

政治因素也礙及企業，例如內地叫車龍頭滴滴出行原本在上周一宣布，由3月4日起退出俄羅斯市場，但有網民質疑滴滴跟着美國制裁俄羅斯後，結果公司上周六宣布，在俄業務不會關閉，同時會繼續專注拉丁美洲國家，以及亞太、中東和非洲某些市場的發展和投資。