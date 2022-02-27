【港股前瞻】多種利淡　需提防恒指「穿底」

港股踏入3月傳統業績旺季前，突遭受內外不利因素夾擊，俄烏局勢不斷升級，引發通脹再飆升之虞，疊加內地新一輪監管隨時捲土重來，香港疫情嚴峻徘徊失控邊緣，投資者入市信心進一步受打擊。專家分析指，科技股在監管陰霾下「無運行」，香港零售及銀行板塊則被疫情限制措施拖累，後市需提防恒生指數「穿底」。

資深股評人陳炳強指，即使俄烏戰事未對中港民生和經濟帶來直接影響，但市場避險氣氛急升溫，連累港股難擺脫頹勢，料油價升勢持續，推高通脹，令部分企業盈利受壓，加上美國聯儲局「收水」步伐未有放慢迹象，直言「處處都是做淡機會」，短期恒指上破24,000點阻力大，惟跌穿21,000點後有望迎來技術性反彈。

宏高證券投資經理梁杰文對3月港股看法審慎，指目前大市續受俄烏局勢、科企監管、內房債務等負面因素困擾，現時恒指技術上已失守多個支持位，除非可「奇迹地」在22,600至22,700點水平止跌回升，造出「三底」形態，否則大市破位而下，直言「在3月再跌多1,000點亦不出奇」，料恒指跌穿22,000點後，甚至直插至21,500點。

他續指，中港兩地通關遙遙無期，即使本港有新一批消費券帶動消費，但也需時反映，本地銀行和零售股暫不宜沾手。

不過，也有專家認為港股累跌幅度不少，目前趁機買入相對值博。上古國際集團董事梁彥穎表示，3月負面因素減退下，恒指有機會彈上24,800點，關鍵是投資者入市前要先定好止蝕位。不少已放榜的中資股業績不算差，但股價表現受累於大市氣氛，料3月有望跑贏大市，對傳統經濟板塊如銀行、中資電訊、石油、煤炭相關股份看高一線。