內地加強監管！「抽新股賺大錢」日子恐已過去...

內地新股市場去年上市數目及集資規模雙升，但抽新股賺大錢的黃金時代已去，投資者「棄購潮」陸續上演，券商保薦及包銷生意亦今非昔比，近日有券商急於包銷及透過關聯公司以自有資金投資新股後唱好股價，手法合規卻惹外界質疑，監管恐存灰色地帶。不過，中證監新規已表明壓實中介機構的從業人員責任。

雖然在現行監管條例下，新股保薦人、主承銷商在發行價確定40日的靜默期內，不能發表相關新股的報告，上述事件亦未有違反靜默期的限制，但對於未有限制保薦機構或主承銷商同系公司也有份跟投同一新股時的相關行為，內媒直指現有規例未有清楚指示。按規定要求，券商或其控股子企持有相關公司1%以上股份時，只須在研究報告中標明。

有券商業界人士指出，發表報告前須經過合規審核，強調研究報告有基本規範性要求，但不對股份表現負責。股份最終表現視乎市場走向，投資者不應過分依賴投資報告。事實上，大型券商細分不同部門，負責上市項目的團隊與撰寫研究報告(即證券分析)並非同一批人，但內部通常會作資源共享，前者有機會利用研究報告進行路演。

不過，當局將於4月起落實《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》，規範從業人員任職及執業行為，加強業內經營機構主體責任，以促進合規穩健運作。該辦法共涉58條，對經營證券基金的機構董事、監事及高級管理人員的基本任職條件，從個人品行、任職經歷、經營管理能力、專業能力等方面予以細化，亦取消經營機構董事、監事及高管的推薦人制度。

今次新規已明確強化執業規範，落實「零容忍」要求。當中，提及行業人員履職應遵循盡責、公平競爭、維護客戶利益、廉潔自律等基本原則，列舉從業底線要求及禁止行為。更重要是，對經營機構和人員違法、違規採取行政監管措施及行政處罰的制度安排亦有細化。

特聘首席經濟學家發表言論亦需關注，因中國證券業協會最新文件已要求首席經濟學家成為券商與基金公司正式員工，對外發布研究觀點、言論須符合執業規範，亦意味券商要承擔首席經濟學家管理的主體責任。

該文件隨即被外界解讀為今年1月東吳證券首席經濟學家任澤平身份問題的餘波，任澤平團隊的微信公眾號經沉寂一個半月後，昨日終有新舉動，更新發表一篇題為「中國新基建研究報告2022」文章，最後在免責聲明點出「該文觀點僅代表作者本人」；他的微博帳號亦不再顯示為「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。