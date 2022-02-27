【俄烏戰雲】 巴菲特籲「戰時」買股　佢話黃金...

全球股市隨着俄烏戰況而動盪，經歷多次大風大浪的「股神」巴菲特，在2014年俄羅斯入侵克里米亞時曾警告，不要在戰爭期間拋售股票，也不要囤積現金、黃金或比特幣，因他相信長線的價值投資是順着時間推移積累財富的最佳方式，直到如今也是！

2014年，巴菲特呼籲投資者繼續買股，稱美企有其價值，而最糟糕的是在戰爭時期囤積現金。他說：「在我經歷的所有危機中，股價都出現了上漲。」並稱即使這場衝突(俄入侵克里米亞)升級為另一場冷戰，甚至第三次世界大戰，也不會賣股套現。他當時指出，在接下來的50年，擁有任何會增值的資產都勝過擁有一張紙(鈔票)，強調一旦陷入重大戰爭，貨幣就會貶值，所以千萬不要囤現金。

金融市場有云：「炮聲一響，黃金萬両」，地緣政治動盪下，黃金通常發揮避險作用，然而，在2014年的克里米亞危機中，黃金只在短期跳升，市場一消化打仗消息後，金價便打回原形，故美媒最新引述巴菲特稱：「戰爭時期不應買金和比特幣。」打破了「買金避險」的定律。

據說，巴菲特在1942年11歲時購買了115美元股票，也是他首次進行股票投資，但由於二次大戰爆發，股價一度低迷，他後來回憶説：「若當時把股票換成黃金，現在的資產會縮水到1%，甚至更低。」

到了周末巴郡公布上季業績，期內賺396.46億美元，按年增10%，總結全年賺897.95億美元，按年飆逾一倍。今次再遇戰火，巴菲特仍堅買股，坦言蘋果公司(Apple Inc.)是巴郡的「四大巨頭之一」，價值逾1,600億美元。他在致股東的信中稱，回購股份是目前運用手持約1,440億美元現金的最佳方式，並再度強調「不要沽空美國」。

誠然，對美企來説，俄烏業務規模不大，兩國在標普500大企業中的業務金額佔比僅1%。在2014年克里米亞危機後，許多企業已縮小對俄業務，相信今次要更長時間才能將資金重投入俄羅斯。