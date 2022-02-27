新盤市場疏落　周未2日僅錄8宗成交

疫情未有好轉，周末新盤市場交投依然疏落，2日共錄約8宗成交。屯門現樓項目佔當中3宗，共涉約1,965.24萬元。

●屯門御海灣II本月沽出14伙

至於，1座27樓G室，實用面積437方呎，兩房間隔，以913.96萬元成交，呎價約20,914元。另一邊廂，項目1座10樓S室，實用面積255方呎，開放式間隔，以524.32萬元成交，呎價約20,562元。資料顯示，該盤本月累計售出14伙。

●維港滙II兩房呎價約30,370元

●青衣薈藍開放式戶517.7萬元沽

●油塘海傲灣頂層兩房1,000萬元沽

●藍田KOKO HILLS周三發售96伙

會德豐地產旗下藍田南半山住宅項目KOKO HILLS，周六(26日)新近上載銷售安排，將於下周三(2日)推售96伙，包括以價單形式發售82伙及招標發售14伙。

發展商表示，上述96伙戶型包括8個一房單位、39個兩房單位、42伙三房單位及7個四房單位。價格方面，以價單銷售的單位折實售價介乎807.5萬元至1,773.1萬元，折實呎價由19,674元至25,634元，折實平均呎價為21,522元。預料所有單位按折實價計，可套現約10.2億元。