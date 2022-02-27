新盤市場疏落 周未2日僅錄8宗成交
2022年02月27日 21:20
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疫情未有好轉，周末新盤市場交投依然疏落，2日共錄約8宗成交。屯門現樓項目佔當中3宗，共涉約1,965.24萬元。
●屯門御海灣II本月沽出14伙
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的屯門御海灣II，新近連錄3宗成交。其中，項目的1座11樓S室，實用面積255方呎，開放式間隔，以成交價為526.96萬元，呎價約20,665元。
至於，1座27樓G室，實用面積437方呎，兩房間隔，以913.96萬元成交，呎價約20,914元。另一邊廂，項目1座10樓S室，實用面積255方呎，開放式間隔，以524.32萬元成交，呎價約20,562元。資料顯示，該盤本月累計售出14伙。
●維港滙II兩房呎價約30,370元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作發展的西南九龍維港滙II，新近錄得3A座23樓B室的成交，實用面積490方呎，兩房間隔，成交價為1,488.14萬元，呎價約30,370元。
●青衣薈藍開放式戶517.7萬元沽
宏安地產(01243)旗下青衣薈藍，周日(27日)錄得18樓A12室的成交，單位實用面積203方呎，開放式間隔，以517.7萬元成交，呎價約25,502元。
●油塘海傲灣頂層兩房1,000萬元沽
九龍建業(00034)旗下油塘海傲灣，新近沽出1A座31樓D室的頂層單位，實用面積391方呎， 兩房間隔，連131方呎平台，以1,000萬元成交，呎價約25,575元。
●藍田KOKO HILLS周三發售96伙
會德豐地產旗下藍田南半山住宅項目KOKO HILLS，周六(26日)新近上載銷售安排，將於下周三(2日)推售96伙，包括以價單形式發售82伙及招標發售14伙。
發展商表示，上述96伙戶型包括8個一房單位、39個兩房單位、42伙三房單位及7個四房單位。價格方面，以價單銷售的單位折實售價介乎807.5萬元至1,773.1萬元，折實呎價由19,674元至25,634元，折實平均呎價為21,522元。預料所有單位按折實價計，可套現約10.2億元。