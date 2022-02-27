【跌至冰點】疫下新盤交投「斷崖式」挫8成　創近9年新低

第5波疫情一發不可收拾，經濟活動大受影響，新盤銷售亦受衝擊。2月份未有全新盤推售下，一手市場交投冷清。根據本報的統計，全月總成交量僅約120宗，與1月約690宗相比，按月「斷崖式」急挫約82.6％，並創2013年6月後近9年的單月新低。

發展商按兵不動，新盤市場連續2個月依賴貨尾支撐，每日成交量寥寥可數。事實上，2月份的單日成交量中，有逾六成日子全日僅錄5宗或以下成交。

事實上，新盤市場於過去周末兩日只錄得約8宗成交，繼對上兩個周末先後錄得16宗及11宗後，再創2020年1月底以來逾2年的同期低位。

而會地旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，就繼續推售餘貨，將於本周三以價單形式發售82伙及招標發售14伙，共推售96伙，折實售價由807.5萬元起。以建築期付款計劃計算，全數價單的單位售價均低於1,920萬元，符合放寬按保計劃後適用的範圍。

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，2月份新盤成交量陷入歷史低位水平，主要受農曆新年淡季，以及疫情下新盤售樓活動近乎停擺所影響。由於疫情依然嚴峻，3月份的市況要視乎全民檢測的進度及疫情的走勢，但目前對下月的新盤成交量並不樂觀。

不過，他亦指出，政府早前進一步放寬按揭保險，向市場釋出正面訊息，二手市場即見反彈，相信稍後有機會帶動新盤市場，加上市場「餓盤」多時，一旦有發展商於疫情稍為緩和時推盤，估計能迅即成為市場焦點。