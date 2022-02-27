放寬按保谷市 荃灣有兩房戶獲上車客即睇即買

政府放寬按保樓價上限，買家加快入市。荃灣環宇海灣兩房單位，上車客睇樓一星期，見一成首期可入市，即帶票睇樓，只獲減價16萬元，即以874萬元承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●市場消息稱，鰂魚涌太古城寶山閣為頂層連天台特色單位，實用面積約598方呎，兩房間隔，去年6月以約1,550萬元放盤，放盤約大半年，獲外區客以1,250萬元購入，低於銀行估價，呎價約20,903元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角富澤花園富邦閣低層A室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望樓景，原先開價1,090萬元，放盤1個月，累減50萬元或4.6%，以1,040萬元沽出，呎價約16,000元。

●中原黃雪飛稱，西半山景輝大廈B座高層1室，實用面積約712方呎，三房間隔，享海景，以1,338萬元易手，呎價約18,792元，買家屬於投資客，原業主於1988年1月以94.5萬元買入，持貨34年帳面獲利1,243.5萬元，單位升值超過13倍。

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九龍區

●香港置業文啟光指，長沙灣碧海藍天5座中層D室，實用面積約505方呎，兩房間隔，望內園景，以950萬元放盤4個月後，獲區外客接洽，議價後減價77萬元，以約873萬元成交，呎價約17,287元，較市價低5%。

●香港置業曾家輝表示，深水埗仁光大廈高層A室，實用面積約218方呎，一房間隔，望市景，以約310萬元放盤後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約30萬元，以約280萬元成交，呎價約12,844元，較市價略低，新買家為首置客。

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新界區

●中原謝秋儀指，荃灣環宇海灣2座極高層D室，實用面積約487方呎，兩房間隔，附裝修，叫價890萬元，區內上車客睇樓一星期，受惠新按揭保險措施，一成首期可入市，帶票參觀上址隨即還價，獲減價16萬元，以874萬元入市，呎價約17,947元。

●中原周毅麒指，荃灣翠豐臺3座中低層G室，實用面積約446方呎，兩房間隔，望海景，最新以733萬元沽出，呎價約16,435元，新買家為上車客，已睇樓一段時間，經連番議價終達成共識，入市上車。

●中原柯勇表示，將軍澳廣場2月暫錄6宗買賣，平均實用呎價約17,187元，單位為3A座低層B室，實用面積約533方呎，三房間隔，以833萬元易手，呎價約15,629元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢沙角尾藍城單號村屋，套四房間隔，望山景，連約700方呎天台，叫價2,300萬元，減幅約8%，減價182萬元，終以2,118萬元成交，原業主於2014年8月購入，當時作價1,368萬元，持貨約8年帳面獲利750萬元，期內升值約55%。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山迎海2月暫錄約7宗買賣，其中迎海．星灣御17座中層E室，實用面積約497方呎，兩房連儲物房間隔，開價約890萬元，議價後以873萬元易手，呎價約17,565元。

●中原李健忠稱，沙田好運中心2月暫錄約3宗買賣，榆林閣低層D室，實用面積約443方呎，兩房間隔，放盤時叫價約650萬元，近日因疫情對後市睇淡，願擴大議價空間，議價後以625萬元易手，呎價約14,108元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐周淑萍透露，沙田第一城44座中層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，放盤5個月，當時叫價530萬元，終以515萬元沽出，減幅2.8%，呎價約18,134元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田帝堡城2座中層D室成交，實用面積約547方呎，兩房間隔，原先叫價880萬元，放盤兩個月，減價55萬，以825萬元成交，呎價約15,082元。

●世紀21宇田劉碧珍指，大埔太和中心2座高層H室，實用面積約294方呎，兩間隔，望城市景。原先開價490萬元，放盤兩個半月，累減11萬元，減幅2.2%，獲用家以479萬元承接，呎價約16,293元。

●中原何家樂表示，天水圍Wetland Seasons Park第9座頂層連天台特色戶，實用面積約537方呎，三房間隔，擁開放式廚房，以1.6萬元租出，呎租約30元。

●祥益邱家邦透露，屯門居屋悅湖山莊14座低層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，區內客因原居所裝修，因此需要物色租盤暫住兩個月，見單位鄰近原居處，方便搬遷及視察裝修進度，遂便決定即睇即租，以月租1.35萬元承租，呎租約22.8元。

●中原吳倬霆表示，屯門景峰豪庭1座低層A室，實用面積約508方呎，兩房間隔，最新以560萬元成交，呎價約11,024元，原業主於2013年2月以288萬元買入，持貨9年帳面獲利272萬元，期內升值約94%。

●世紀21集團發展商項目部(二部) 林國輝稱，荃灣環宇海灣2座低層D室，實用面積約487方呎，兩房間隔，以828萬元成交，呎價約17,002元，原業主於2014年7月以489.4萬元購入，持貨逾7年帳面獲利338.6萬元，期內升值約69%

●利嘉閣彭錦添表示，青衣翠怡花園4座中層B室，實用面積約365方呎，兩房間隔，以568萬元沽出，呎價約15,562元，屋苑現時約有55個放盤，叫價由500萬元起

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