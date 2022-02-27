豬企「肉赤」　翻身恐等下半年

內地豬價未因疫情和戰事而上升，過去兩個季度的跌幅顯著，已令內地大型豬企出現虧損。評級機構惠譽更擔心由於豬肉供應持續過剩、需求溫和，以及春節後市場熱度趨弱，中國的生豬價格可能會在今年上半年進一步下跌，令豬企的資產負債表面臨更大的流動性壓力。

該機構指，2020年豬肉市場佳，大部分龍頭養殖企業為趁機累積充裕流動性，反而激進地擴張增加舉債，首5大豬企2020年的債務總額幾乎翻番達450億元人民幣(下同)，在2021年首9個月又增加了260億元。然而，鑑於同期資本支出大升，也令2021年生豬和能繁母豬存欄量超過了2018年中國出現非洲豬瘟疫情前的水平，同時推高飼料穀物如玉米和大麥需求，縱然去年第四季生豬價格反彈，但仍低於大部分企業的成本價。

其中，於深圳上市、總市值逾1,200億元的豬企溫氏股份，在其業績快報披露去年由盈轉虧，蝕133.37億元。該企解釋，期內生豬價格大幅下跌，同時因飼養原料價連續上漲、公司外購部分豬苗育肥、持續推進種豬優化等因素推高養豬成本。

事實上，過往豬價周期都是升快跌慢，首個回升周期或在今年下半年出現。參考去年經驗，若豬價進一步下跌，中央或會出手收儲來穩定價格，豬肉股未必需要看得太淡。