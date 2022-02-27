【樣都無變】傳新一代「平價iPhone」下月推出　沿用上代設計

距離蘋果公司(Apple Inc.)傳聞的春季發布會尚有一周時間，市場上各稱新產品消息傳得沸沸揚揚，其中最受新注目自然是有「平價版iPhone」的第三代iPhone SE，以及iPad的產品線更新。

以過去兩代SE為例，iPhone SE慣用接近淘汰的機型，僅換上新型號的晶片使其「重生」，以壓低生產成本。外媒引述屏幕行業顧問公司DSCC創始人兼行政總裁Ross Young指，新版的iPhone SE將配備與iPhone 8(亦是iPhone SE 2)相同設計的4.7吋LCD顯示屏幕，並配有Touch ID的物理主頁按鍵；即是新一代的SE設計將「照抄」上代。

同時，網購平台Amazon亦「偷跑」流出iPhone SE 3的專用手機殼，側面印證Young的說法。從渲染圖觀察，新一代iPhone SE手機的外觀與前代iPhone SE(2020)、iPhone 8及iPhone 7相近，均保留細小屏幕、物理主頁按鍵及單鏡頭，外觀設計並沒有太明顯變化。

有「最強蘋果分析員」之稱的天風國際分析師郭明錤亦指，新一代SE將改用A15晶片(與去年底推出的iPhone 13系列相同)，並支援5G通訊功能。

另外，於千禧年代將索尼(Sony)WALKMAN隨身聽「拉下神壇」的iPod或即迎來終章。目前，該系列最新一代的iPod Touch(第7代)距離推出至今已超過1,000天，但至今仍沒有任何更新消息，市場認為iPod系統將被列入「淘汰」名單。

事實上，iPod與iPhone兩者於近十年間的設計、功能愈來愈相似，甚至令人覺得iPod僅是iPhone將通訊功能削去的機器，令其受歡迎程度愈來愈低。