內地98城市兩成地皮流拍　僅一線較好

北京「打頭陣」開啟今年首批集中土地拍賣，共出讓18幅地皮，當中雖僅一幅流拍，但這可能只反映房企在一線城市的參與意願有所回升，因為房地產研究機構CRIC監測的98個城市數據顯示，截至上周二，年內有多達129幅地流拍，佔比達兩成，單是一月的流拍率近25%。

數據顯示，即使2月的流拍地皮數字因整體供應量減少而改善，但流拍率仍高企在一成以上，並主要集中在弱二線城市和「熱度退潮」的三、四線城市。包括清遠、汕尾和大連等城市，在2月的涉宅用地流拍幅數均在5幅或以上，其中推出11幅住宅地皮的清遠，最終只錄一宗成交，流拍率高達91%。至於大連、河源、洛陽及揭陽市，在首兩月推出的住宅地更錄零成交，流拍率達100%。

相比之下，準備啟動首批集中供地的一線城市上海明顯信心十足，在上周宣布推出40幅住宅用地，總供應面積達215.6公頃，總起拍價850.7億元人民幣。據報，當地調整了土地拍賣規則，以篩選合格的開發商進行土地開發，杜絕「爆雷」事件重現。

事實上，內地房地產行業的資金環境仍緊張，令房企寧願把「彈藥」投放在實行集中供地政策的22個城市，根據CRIC統計，2021年30強房企總投資金額中，有41%用於22城集中供地，投資集中度明顯上升。除此之外，該機構亦相信，這是與優質地皮供應佔比較低有關，因為流拍的住宅地皮中，有五成以上屬「區位偏遠、土地素質一般」，亦有1/4屬保障房用地，對房企營運資金佔用時間較長及利潤空間較小。