快將揭盅！內地財政赤字率或再度「破3」撐經濟

去年中國財政赤字規模高達3.57萬億元人民幣(下同)，在財政部部長劉昆日前預告今年將適當確定赤字率、再三強調經濟「穩字當頭」之後，機構分析紛紛預估，3月即將揭盅的全年財政預算、刺激政策等，赤字率及發債規模將成關鍵，因中央將視基建投資為經濟增長「保5」重要推動力，料當局不惜推高新增專項債額度，財政赤字率或再度「破3」撐經濟。

本周將迎來今年全國兩會(第13屆全國人民代表大會和政協委員會第五次會議)開幕，在內地面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」的三重壓力之下，花旗估計內地經濟正式開啟「5字頭」時代，今年國內生產總值(GDP)按年增長目標設在5%以上，地方政府新增專項債額度或從去年的3.65萬億元，上調4.1%至3.8萬億元；財政赤字率維持在GDP的3.2%水平。

會計師行畢馬威中國預計，今季基建投資將顯著回升，以支援經濟增長，全年GDP增速將實現5.2%增長。而荷蘭國際集團(ING)則認為內地政府會更進取，將GDP增長目標設於6%或更高。財政政策成重點之一，預計地方專項債將溫和上漲，為地方政府項目提供資金。即使赤字率企穩3.2%，但一如去年GDP較2020年有所增長，隨着今年GDP規模增加，財赤涉資規模也隨之擴大。

值得留意的是，內地去年正式吹響綠色革命號角，更一度引發限電危機，因此未來如何在經濟增長和碳減排之間達平衡惹關注。ING指出，當局或會通過綠色基建來實現此雙重目標。

事實上，三大經濟增長引擎中的消費放緩之勢難褪。外媒引述著名經濟學家、前人大財經委副主任賀鏗指出，三重壓力之首是需求收縮，而主因就是企業經營困難、失業增加，以及居民收入增長緩慢等問題，形成明顯的民間消費收縮。他直指，宏觀政策應該在增加就業和提高居民收入方面多下工夫，而不應再盲目擴張基建領域。

花旗亦認為，當局會推出2萬億元的新一輪減稅降費措施，並制訂政策刺激家庭消費。城鎮新增就業和城鎮調查失業率目標仍維持在1,100萬人和5.5%，居民消費價格漲幅目標保持在3%。

此外，內地去年各種嚴格的監管新規出台後，科技企業增長和盈利能力承壓，難免令民營企業信心減弱，其中一例是內地已停批遊戲版號超過半年。惟花旗估計，基於當局表明支持中小企發展，料政府在重磅會議後將恢復遊戲的審批程序，以免小型遊戲商倒閉，亦防止巨企加大壟斷市場。

貨幣政策方面，該行料當局不會再強調「保持宏觀槓桿率基本穩定」。法國興業銀行也認為中央將維持對去槓桿化的溫和立場，令更多資金得以流向基礎設施和解決住房問題。