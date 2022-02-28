【俄烏戰雲】部署高息資產較穩陣　買原油ETF要留意...

俄烏戰局推高大宗商品價格，加劇全球通脹壓力。三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬表示，通脹會是今年非常重要的投資主題，雖然通脹可能會在今年內見頂回落，但未來一、兩年或持續於較高水平。傳統而言，抗通脹票據(TIPS)、商品、高息股、債券乃至房地產信託基金(REITs)，在物價上漲的環境下會有較佳表現。

美國聯儲局料在3月起開始加息，貨策政策收緊向來不利於股票等風險資產價格。凌子敬指出，參考過去加息周期，聯儲局採取循序漸進的加息路徑，反而有利高息資產。

惟投資者要注意，目前油市正處於「逆價差」，即遠期石油合約價格低於現貨，反映短期內供不應求的情況持續。對期油ETF而言，當每月轉倉時，基金會以相同金額買入更多張數的合約。凌氏解釋，在此機制下，若油價持續上升，「逆價差」會令ETF長遠跑贏油價本身；反之，當油價處於下跌趨勢時，ETF的跌幅則會更大。

他亦提醒，油價高企會進一步推升通脹，這亦非美國所願，故拜登政府有機會要求產油國增產及釋放更多石油儲備，下半年油價或轉弱。