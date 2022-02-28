東方日報B1：3月市恐核爆　港股或冧多千點

多災多難的2月來到最後一日，儘管美股上周五大幅反彈，但俄羅斯與烏克蘭戰事在周末再起風雲，俄羅斯總統普京昨更命令「核威懾力量」要處於高度戒備狀態，戰事短期難結束，偏偏遇着3月美國聯儲局極大機會加息，任何風吹草動皆恐引發「金融核爆」，投資者必須做好一切防「逆」措施。

港股踏入3月傳統業績旺季前，突遭受內外不利因素夾擊，俄烏局勢不斷升級，引發通脹再飆升之虞，加上內地新一輪監管隨時捲土重來，本港疫情徘徊失控邊緣，投資者入市信心進一步受挫。專家指，科技股在監管陰霾下「無運行」，本港零售及銀行板塊則被疫情限制措施拖累，後市需提防恒生指數「穿底」。

資深股評人陳炳強指，即使俄烏戰事未對中港民生和經濟帶來直接影響，但市場避險氣氛急升溫，拖累港股難擺脫頹勢，料油價升勢持續，推高通脹，令部分企業盈利受壓，加上美國聯儲局「收水」步伐未有放慢迹象，直言「處處都是做淡機會」，短期恒指上破24,000點的阻力大，惟跌穿21,000點後有望迎來技術性反彈。

宏高證券投資經理梁杰文對3月港股看法審慎，指目前大市續受俄烏局勢、科企監管、內房債務等負面因素困擾，現時恒指技術上已失守多個支持位，除非可「奇迹地」在22,600至22,700點水平止跌回升，造出「三底」形態，否則大市破位而下，直言「在3月再跌多1,000點亦不出奇」，料恒指跌穿22,000點後，甚至直插至21,500點。

他續指，中港兩地通關遙遙無期，即使本港有新一批消費券帶動消費，但也需時反映，本地銀行和零售股暫不宜沾手。

不過，有專家認為港股累跌幅度不少，目前趁機買入相對值博。上古國際集團董事梁彥穎表示，3月負面因素減退下，恒指有機會彈上24,800點，關鍵是投資者入市前要先訂好止蝕位。不少已放榜的中資股業績不算差，但股價表現受累大市氣氛，料3月有望跑贏大市，對傳統經濟板塊如銀行、中資電訊、石油、煤炭相關股份看高一線。

然而，他不太看好高估值的科技股，即使在3月將公布末期業績的騰訊控股（00700），基本面質素較其他沒有盈利的科企為佳，但行業續面對內地監管的不明朗因素，料限制股價反彈力度，炒業績勝算難料。

另方面，俄烏局勢周末未見緩和，事態發展勢在本周及整個3月對美股造成波動。除戰事外，周三及周五美國將分別公布2月ADP私人就業，以及非農職位和失業率數據。聯儲局主席鮑威爾周三亦會在眾議院和參議院作證，市場關注會否發表有關俄烏局勢對幣策的影響。

加拿大皇家銀行(RBC)財富管理報告顯示，回看二戰後的18次美國國內及其他地區衝突對標指的表現，結果標指在該18次衝突中，拋售幅度在6.2%內，相關時間並無特定規律，有可能在衝突發生前，或衝突發生時才出現。由拋售日起計，即使衝突還未完結，平均30日便反彈並收復失地。

值得注意的是，若衝突方涉擁有主要油資源的國家，調整幅度較強，需花更長時間才反彈至原本水平。例如1973年的「贖罪日戰爭」，當時阿拉伯國家聯手向美國實施石油禁運，觸發石油危機，標指在當年10月6日起被拋售，歷經42個交易日跌至谷底，累跌16.1%，花了6年時間才收復失地。

就目前形勢而言，RBC料可能在未來幾天和幾周內進一步影響金融和能源市場，很大程度取決於具體制裁和反制裁措施，以及它們會否影響俄羅斯整體原油和天然氣供應。然而，上季美企盈利及收入穩健增長，成為股市在消化俄烏負面消息後，支持向上的動力，該行又料聯儲局3月加息0.25厘。

資產管理公司Amundi認為，3月初並非買股時機，因未完全消化俄烏局勢，調整僅剛開始，料未來數周進一步下跌，倡投資者買金、避險貨幣等，同時料歐美對俄實施更嚴厲的制裁將陸續有來，影響盧布等俄羅斯資產。該行指，油價是另一重點，或加劇通脹壓力，阻礙各地央行進一步「收水」。