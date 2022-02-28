道期跌450點　比特幣挫3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報97.22；港匯見7.8075；離岸人民幣(CNH)報6.3242；美元兌日圓處115.65；歐元報1.1164，英鎊報1.3347。金價處1,913.20美元。布油報99.54美元，紐油處97.22美元。比特幣跌3%，報3.77萬美元。道指期貨跌450點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水140點。

●道指上周五(25日)收報34,058點，升834點或2.51%；標指收報4,384點，升95點或2.24%；納指收報13,694點，升221點或1.64%。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報23,098點，升330點或1.44%。

●即月恒生指數夜期收報22,962點，升330點，高水195點，成交26,221張。

●美國前財政部長薩默斯表示，擔心烏克蘭危機可能削弱美國聯儲局遏制通脹的努力。

●歐洲央行行長拉加德表示，將致力維護物價穩定和歐元區的金融系統，包括確保現金和流動性可用，並在設定貨幣政策路線時確保可選擇性和靈活性。

●總部位於法國巴黎的經濟合作與發展組織(OECD)發布聲明表示，決定正式停止俄羅斯加入，該進程於2014年延遲。

●紐約4月期油收報每桶91.59美元，跌1.22美元或1.31%；布蘭特4月期油收報每桶97.83美元，跌1.15美元或1.16%。

●外媒上周五(25日)引述消息報道，社交媒體Facebook母公司Meta Platforms已經解散了一個超過300名員工的團隊，該團隊為其擴增實境/虛擬實境(AR/VR)設備開發作業系統。

●紐約4月期金收報每安士1,887.6美元，跌2%，全周計累跌約0.6%。

●英國富時100指數收報7,489點，升282點或3.91%；法國CAC指數收報6,752點，升231點或3.55%；德國DAX指數收報14,567點，升515點或3.67%。

●歐美將俄多間銀行逐出SWIFT，阻動用國際儲備。

●巴郡去年純利897億美元，按年大增1.1倍。

●香港政府押後首批綠色零售債券認購，適時公布詳情。