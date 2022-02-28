港股續尋底　騰訊及阿里領跌　滙豐力頂

港股高開後迅速倒跌，恒生指數曾跌280點，至22,487點的近兩年低位，暫維持200點跌幅，企22,500點水平。國企指數跌至7,903點的6年新低，暫跌50點；科技指數跌40點，主板成交300億港元。

歐美加強制裁俄羅斯，決定將俄踢出環球銀行金融電訊協會(SWIFT)支付系統。俄烏局勢升溫，金融市場動盪，美股道指期貨挫500點。

藍籌股普遍下跌，中國生物製藥挫近5%表現最差，股價失守5元創近3年新低。瑞聲科技續尋底，跌近4%至21.25元。石油股逆市做好，中國海洋石油及中國石化漲1.8%及0.5%。

大型科網股個別發展，阿里巴巴及騰訊跌2.6%及1.1%拖低大市；小米集團跌1.6%；美團倒跌0.6%；京東集團升0.8%。

金融股方面，滙豐控股升幅收窄至0.2%。友邦保險跌0.8%；香港交易所跌1.7%；中國平安跌0.7%；中國銀行跌1%。

叙福樓旗下牛角、牛涮鍋等全線餐廳周一起停業，股價挫近12%，低見0.82元。大家樂將暫停大部分分店堂食服務，股價跌近3%。

【09:20】港股靠穩 滙豐力撐 騰訊及阿里偏軟

歐美加強制裁俄羅斯，決定將俄踢出環球銀行金融電訊協會(SWIFT)支付系統。俄烏局勢升溫，金融市場動盪，美股道指期貨挫500點，金價升破1,900美元。不過亞洲股市相對平靜，日股早段跌不足百點，港股開市靠穩，恒生指數升50點或0.22%，報22,818點；國企指數高開19點或0.24%，報8,010點；科技指數升22點或0.43%，報5,134點。

大型科網股個別發展，京東集團升2.6%；快手升1.5%；美團升1%；小米集團升0.5%；騰訊跌0.9%；阿里巴巴跌1.9%。

滙豐控股反彈1.7%撐市，開市報55.7港元。其他金融股牛皮，友邦保險及中國平安跌0.4%及0.5%；香港交易所無起跌；工、中、建三大內銀股升0.3%至0.5%。

三桶油跟隨油價向好，中國海洋石油漲1%；中國石油及中國石化升0.5%。