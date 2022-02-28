【產經直播】油股部署可更進取？

俄烏局勢前景未明，加上香港疫情嚴重，恒指上周挫逾1,500點﹐為近兩年來最大單周跌幅，港股跌勢何時才喘定？即將踏入3月，撞正美國聯儲局議息，大市恐有排震？投資者宜繼續以Put輪對沖正股？

俄羅斯受歐美制裁，部分俄羅斯銀行被踢出銀行訊息系統SWIFT，俄羅斯原油及天然氣本身依賴SWIFT作賣買交易，有分析指相關制裁措施，相信會令俄羅斯能源交易受阻，市場或尋求其他供應來源。國際油價在周一(28日)亞洲市時段拉升，油股部署可更進取？

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