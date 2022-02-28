【高盛推介】油價金價持續上升見新高　輪證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：地緣緊張局勢持續升溫下，金價及油價持續升高，當中金價雖於上周五(25日)跌2%，但亦曾升至1,976.5美元的一年半新高。布蘭特期油則曾高見每桶105.79美元，更有券商料年中可見每桶120美元。

中石油於上周五跌約3.8%後，周一(28日)早段反彈，現報4.12港元，升約0.5%。而黃金ETF的SPDR金ETF於上周五跌約1.7%後，周一早段亦回穩，現報1,394.5元，升約0.1%。

而美股近期表現波動，於上周五則受市場憧憬緊張局勢緩和下繼續走高，納指升221.05點或1.6%。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續部署中石油認購證，上周二(22日)至上周四(24日)皆錄得資金流入，合共約620萬元。SPDR金ETF方面，則見認購證於上周五獲資金轉向流入，有約40萬元。

納指方面，則見認購證於上周三(23日)及上周四共錄得約260萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。認沽證則於上周五獲資金轉向流入，有約560萬元。

中油購20747，行使價4.49元，2022年5月26日到期，實際槓桿8.7倍，貼價、低街貨。

S金購26011，行使價1,500元，2022年11月23日到期，實際槓桿8.7倍，高槓桿、低街貨。

納指購10339，行使價16,000點，2022年9月16日到期，實際槓桿9.5倍，高槓桿、低街貨。

納指沽10340，行使價12,438點，2022年6月17日到期，實際槓桿6.7倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。

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