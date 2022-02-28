美國制裁俄羅斯傷及盟友？南韓晶片及汽車業首當其衝

南韓媒體報道，美國制裁俄羅斯的手段類似「華為」模式，禁止企業向俄國輸出電信設備、雷射機、感測器及晶片等產品。這對於去年向俄出售總值約7,500萬美元(約5.85億港元)晶片的三星及SK海力士而言，如果未能馬上找到替代市場，將無法避免損失。

報道引述業內人士表示，目前幾乎所有的晶片都是由美國設計，包括三星及SK海力士生產的晶片。因此，當美國宣布對俄實施經濟制裁，所有與美國有關的高科技產品都無法順利出售至俄羅斯。

南韓半導體與顯示技術學會會長Park Jae-geun坦言，在此政治背景下，憂慮所有電子產品的需求將會放緩。制裁將會限制對俄羅斯的智能手機、筆記簿型電腦及數據中心等產品的晶片銷售，可能導致消費者的需求放緩，繼而影響晶片市場。

除了高科技產業外，南韓汽車業也面臨衝擊，尤其汽車與汽車設備是南韓出口至俄羅斯重要產業，分別佔貿易比重25.5%及15.1%。一位汽車零組件產業的主管表示，去年南韓向俄出口約15億美元的汽車零件，對部分企業而言，俄羅斯是僅次於中國及美國的最大市場，如果未能將這些產品轉供應至其他地方，營運上會受到一定的打擊。