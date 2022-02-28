中銀香港公布調整分行服務

另因應防疫工作的需要，周一起北角中銀理財中心將暫停服務，直至另行通知。

此外，早前暫停營業的部分分行將由周一起恢復營業，有關分行包括：灣仔中國海外大廈分行、香港仔分行、上環分行、利眾街分行、柴灣分行、開源道分行、觀塘廣場分行、爵祿街中銀理財中心、德福廣場分行、鑽石山分行、黃埔花園分行、佐敦道分行、太子分行、長沙灣道194號分行、九龍廣場分行、大角咀分行、沙田第一城分行、上水分行、大圍分行、聯和墟分行、青衣城中銀理財中心、荃灣青山道分行、荃灣青山道中銀理財中心，以及屯門市廣場分行。