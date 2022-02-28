中銀香港公布調整分行服務
2022年02月28日 10:39
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中銀香港(02388)通知客戶和公眾人士，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，部分分行將由周一(28日)起暫停營業，直至另行通知，涉及分行包括：德輔道西分行、置富南區廣場分行、英皇道分行、太古城分行、莊士敦道分行、鰂魚涌分行、北角英皇中心分行、筲箕灣寶文大廈分行、銅鑼灣分行、軒尼詩道409號分行、美孚萬事達廣場分行、牛頭角道169號分行、太子上海街分行、深水埗分行、油塘分行、又一城分行、奧海城分行、紅磡義達大廈分行、馬頭圍道分行、九龍城太子道分行、彩虹分行、粉嶺中心分行、火炭分行、沙田分行、安慈路分行、德士古道分行、蝴蝶邨分行、大埔分行、荃新天地分行、天水圍分行，以及葵涌廣場分行。
另因應防疫工作的需要，周一起北角中銀理財中心將暫停服務，直至另行通知。
此外，早前暫停營業的部分分行將由周一起恢復營業，有關分行包括：灣仔中國海外大廈分行、香港仔分行、上環分行、利眾街分行、柴灣分行、開源道分行、觀塘廣場分行、爵祿街中銀理財中心、德福廣場分行、鑽石山分行、黃埔花園分行、佐敦道分行、太子分行、長沙灣道194號分行、九龍廣場分行、大角咀分行、沙田第一城分行、上水分行、大圍分行、聯和墟分行、青衣城中銀理財中心、荃灣青山道分行、荃灣青山道中銀理財中心，以及屯門市廣場分行。