【高盛推介】騰訊創半年新低　資金積極部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股於上周四(24日)跌至420港元水平後，上周五(25日)跌約0.9%，周一(28日)早段更低開約1%後失守420元水平，最低見414.4元，創半年新低。現報415.4元，跌約2%，目前為連續第3日下跌。騰訊公布，承諾不晚於2030年實現自身營運及供應鏈的全面碳中和，及不晚於2030年實現100%綠色電力。

觀察個股輪證資金流向，可見上周資金積極部署好倉，5個交易日皆錄得資金流入，合共約2.25億元，為上周最多資金流入的相關資產，當中認購證佔約1.4億元。上周五流入牛證的資金有約1,750萬元，並較集中在405元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，則見近日北水買入騰訊，上周四及上周五共錄得約15.8億元資金淨買入。

騰訊購19332，行使價466.02元，2022年4月26日到期，實際槓桿13.4倍，貼價、屬行使價475元以下、街貨低於20%產品中，槓桿最高。

騰訊購20202，行使價473.98元，2022年6月16日到期，實際槓桿8.7倍，活躍、低街貨。

騰訊購23544，行使價436.89元，2022年12月20日到期，實際槓桿4.5倍，低面值、中長期。

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