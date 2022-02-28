【俄烏戰雲】高盛上調布油預測至115美元

俄烏戰爭愈演愈烈，油價持續高企。高盛集團認為，在美國和和歐盟對俄羅斯採取進一步限制措施之後，只有需求破壞才能阻止油價上漲，該行將布蘭特期油一個月價格預期從每桶95美元上調至115美元，如果局勢進一步升級或中斷時間延長，則存在顯著上行風險。

亞洲時段，國際油價漲續逾5%，紐約期油報每桶97.03美元，升54.2美元或5.93%；布蘭特期油報每桶102.9美元，升49.7美仙或5.08%。

高盛表示，在宣布禁止俄羅斯一些銀行使用SWIFT國際支付系統，並將俄羅斯央行儲備列為目標之後，西方的制裁將顯著收緊。儘管股權分拆可能使俄羅斯能夠繼續進行能源和食品交易，但為支付設置的障礙應該會加劇已經顯而易見的大宗商品供應衝擊。

該行分析道，大宗商品市場不僅需要反映為俄羅斯出口支付貨款的困難，還需要反映俄羅斯大宗商品最終受到西方限制的風險。

該行指，如果需要每天減少200萬到400萬桶石油需求，以彌補俄羅斯一個月的出口損失，那麼油價短期上行區間為110至120美元。報告稱，由於俄羅斯每天出口約730萬桶海上原油和石油產品，價格引發的頁岩供應反應將不再是應對這種潛在的巨大衝擊的合適的再平衡機制。