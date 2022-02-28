陳永傑：疫情再度來襲　睇樓模式大革新

第五波疫情爆發近一個月，新變種病毒Omicron傳播速度較快，令香港疫情仍然嚴峻，確診人數每天數以千計，政府月初即時進一步收緊社交距離措施，將限聚令收緊至二人，各行各業亦安排員工在家工作，以大幅減少社區人流和社交接觸，從而阻止病毒繼續於社區傳播，全民抗疫下，期望疫情盡快緩和。

新冠疫情再度來襲，對香港樓市難免有影響，包括發展商普遍延遲旗下新盤推售步伐，其次是對買家的心理影響，市場的置業態度再次轉趨觀望。事實上，香港過往經歷了四波疫情，樓價依然穩步向升，以中原城市領先指數CCL為例，過去兩年在疫情下，CCL仍於2020年初的176.98點平穩上升至2021年底的184.55點，2年間仍累積錄得4.3%升幅，可說是最穩健的投資增值工具。

今波疫情，各行各業亦盡力配合各項防疫措施，以地產代理業為例，本公司分行加強每日清潔，員工及客戶進出分行必須佩戴口罩、量度體溫及以酒精搓手液清潔雙手，亦為睇樓客提供「睇樓防疫包」，內有消毒用品及即棄鞋套，保障業主、買家及同事三方安全。此外，公司為員工提供新冠肺炎快速檢測套裝，客戶可要求營業員先進行快速檢測，結果呈陰性後才提供服務。為鼓勵業主們多放鎖匙，公司亦將「匙盤智安心」保障計劃推展至所有鎖匙盤。內部運作方面，所有面對面會議將改線上舉行，後勤員工亦推行分流式上班，避免人多聚集。

疫情下，筆者發現業主的放售模式及買家的睇樓模式亦有大革新。二手業主們為了減少與陌生人接觸，多傾向委託獨家代理及放鎖匙予代理睇樓，代理亦會為業主免費拍攝VR放盤，並上載到網站供買家瀏覽，中原網站上月的VR放盤量較去年同期急升1.5倍；而買家亦傾向選擇安在家中，於網上平台觀看放盤短片，篩選心水放盤，才相約代理實地考察，一方面可減少親身睇樓次數，節省時間，另一方面亦可於家中隨時隨地睇樓，而2021年全年中原VR放盤瀏覽量高逾1,018萬次，可見網上睇樓變成新常態。科技發展日新月異，筆者相信，即使疫情過後，網上睇樓亦會逐漸成為市場主流趨勢。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑