粉嶺舖位劈價近四成　盛滙1900萬買入

粉嶺聯和墟和隆街2至40C號前後孖舖。

第5波疫情大爆發，有本地舖位基金趁機入市掃劈價貨。盛滙商舖創辦人李根興透露，以1,900萬港元購入粉嶺聯和墟前後孖舖，該舖原先開價3,000萬元，最後累減1,100萬元。

他表示，早前以3,000萬元買入土瓜灣浙江街29至33號地下31D號及31E號後，上周末再買入上述位於和隆街2至40C號寶榮樓地下8及40號舖。

該地舖建築面積約1,000方呎，入則閣樓約700方呎，合共約1,700方呎。物業屬遺產貨，原業主於1993年6月以108萬元購入8號前舖，並於2005年4月以45.5萬購入40號後舖，合共成本153.5萬元，期間升值約11.4倍。現租客分別為髮廊及花店，現交吉交易。

李稱，計劃中長線持有該粉嶺舖位，料新界北大都會區發展， 將帶動聯和墟一帶的本地消費。今年基金繼續目標買入約6至8億元街舖，約30至40間街舖，去年已買入25間，涉額共約5.7億。

他又指，財政預算案提出禁止業主追租， 明顯對舖市有即時負面影響，預期舖售價即時再下調約3至5%。 有待疫情受控， 一萬元消費券及落實通關，年底前會刺激舖價回升約10至15%。至於旗下持有約40間街舖，他稱，公司雙管齊下支援租客，包括直接減租約3至5成，並直接出資大量購買他們的商品，送出潛在客戶，協助宣傳推廣及吸納新客。