道期跌381點　布油企穩100美元

美匯指數報97.07；港匯見7.8131；離岸人民幣(CNH)報6.3132；美元兌日圓報115.51；歐元企1.1183，英鎊處1.3368。金價報1,896美元。布油報102.06美元，紐油報95.75美元。比特幣企3.8萬美元水平。道指期貨跌381點。

●市後關注點

21:30 美國1月商品貿易數字

21:30 美國1月批發庫存

22:45 美國2月芝加哥採購經理指數（PMI）

-中電去年少賺25.8%，第四期中期息派1.21元。

-花旗降港交所目標價至380元。

-大摩料快手今明兩年收入前景向好，上調目標價至120元。

●中國經濟：

-工信部：支持京滬建數據交易所，加快鋰鎳等資源開發。

-內地1月彩票銷量按年跌13.8%，總體趨勢平穩。

-內地去年人均GDP突破8萬人民幣，增長8%。

-人行將開展今年第2期央行票據互換操作，期限3個月。

●俄國經濟崩潰在即？央行急加息至20厘。

●瑞士擬跟隨歐盟制裁，凍結俄國資產。

●HGC環電於烏克蘭網絡及電訊服務等正常運作。

●美國制裁俄羅斯傷及盟友？南韓晶片及汽車業首當其衝。

●英國石油將退出在俄油企持股，損失或高達1,950億。

●美官員指中國未出手相救，俄金融勢被孤立？

●富衛集團去年新業務價值增長28%。

●恒生銀行多家分行今起恢復營業。