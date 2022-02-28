道期跌381點 布油企穩100美元
2022年02月28日 16:11
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美匯指數報97.07；港匯見7.8131；離岸人民幣(CNH)報6.3132；美元兌日圓報115.51；歐元企1.1183，英鎊處1.3368。金價報1,896美元。布油報102.06美元，紐油報95.75美元。比特幣企3.8萬美元水平。道指期貨跌381點。
●市後關注點
21:30 美國1月商品貿易數字
21:30 美國1月批發庫存
22:45 美國2月芝加哥採購經理指數（PMI）
●恒生指數全日收報22,713點，跌54點或0.24%。國企指數收報8,023點，升32點或0.4%；科技指數收報5,118點，升5點或0.11%。主板成交1,534億港元。https://bit.ly/3vET6qD
-中電去年少賺25.8%，第四期中期息派1.21元。
-花旗降港交所目標價至380元。
-大摩料快手今明兩年收入前景向好，上調目標價至120元。
●滬綜指收升10點，煤炭股領漲2.1%，石油股升1.8%，有色金屬及船舶製造股升約1.5%。https://bit.ly/3HmPqvz
●中國經濟：
-工信部：支持京滬建數據交易所，加快鋰鎳等資源開發。
-內地1月彩票銷量按年跌13.8%，總體趨勢平穩。
-內地去年人均GDP突破8萬人民幣，增長8%。
-人行將開展今年第2期央行票據互換操作，期限3個月。
●俄國經濟崩潰在即？央行急加息至20厘。
●瑞士擬跟隨歐盟制裁，凍結俄國資產。
●HGC環電於烏克蘭網絡及電訊服務等正常運作。
●美國制裁俄羅斯傷及盟友？南韓晶片及汽車業首當其衝。
●英國石油將退出在俄油企持股，損失或高達1,950億。
●美官員指中國未出手相救，俄金融勢被孤立？
●富衛集團去年新業務價值增長28%。
●恒生銀行多家分行今起恢復營業。