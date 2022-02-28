香港1月存款總額升2.6%　港元存款漲1.3%

香港金融管理局發表統計數字顯示，2022年1月份認可機構的存款總額上升2.6%。其中港元存款及外幣存款分別上升1.3%及3.8%。香港人民幣存款上升18.2%，於1月底為10,959億元人民幣，主要受企業資金流入所推動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於1月份為6,994億元人民幣，而2021年12月份的數字為7,085億元人民幣。

1月份貸款與墊款總額上升0.8%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款分別上升0.6%及1.2%。由於港元存款升幅較港元貸款大，港元貸存比率由2021年12月底的86.7%，降至1月底的85.7%。

1月份港元貨幣供應量M2及M3同時上升1.4%，與去年同期比較則同時下跌12.2%。2021年1月底的大型新股認購活動令銀行存款增加，為貨幣供應的按年增長帶來高基數影響。若撇除新股認購貸款所產生的存款，1月份港元貨幣供應量M2及M3按年同時下跌2%。1月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升1.7%，與去年同期比較上升1.2%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於1月份同時上升2.5%，與去年同期比較則皆下跌2.0%。若撇除新股認購貸款所產生的存款，貨幣供應量總額M2及M3則按年皆上升3.9%。