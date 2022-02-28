信義光能去年純利增8%　末期息按年減逾4成

該企指，太陽能發電系統成本持續下降促進了太陽能部署，惟這趨勢於2021年出現逆轉，事實是太陽能裝機成本實際出現了按年上漲，尤其是在下半年。

裝機成本增加主要是由材料短缺及運輸成本上升導致的太陽能組件價格上漲所致。2021年，多晶硅(太陽能組件的重要材料)的價格大幅上漲，因為其供應未能追上下游裝機需求的增長。銀、鋁等其他輔助材料的價格亦呈上升趨勢。2021年第4季度中國煤炭短缺導致的限電引致的限產，使困難的局面進一步惡化。高昂的系統成本及供應鏈瓶頸擾亂了部分光伏項目的投資計劃及建設進度。

太陽能玻璃價格繼2020年下半年大幅上漲後，於2021年回復到更合理及可持續的水平。年內，太陽能玻璃行業新增產能約每日1.38萬噸，較年初增加約40%。鑑於如此大幅度的增長，太陽能玻璃供應已不再是2021年光伏裝機的瓶頸。對太陽能玻璃行業及太陽能產業鏈整體而言，較平衡的供需形勢於長遠更為有利。

中國不同省份的政府在雙控(能源消耗及能源強度)政策下，實施了嚴格控制導致減產及若干工業原材料成本上漲。同時，隨着全球復甦，天然氣及煤炭的需求持續上升。發電及工業用途的需求增加，特別是在中國和印度，加上一些國家因惡劣天氣事件引致的供應緊張，導致全球能源價格飆升。

太陽能玻璃製造商於2021年面臨更具挑戰的經營環境及利潤壓力增加，因為太陽能玻璃產品平均售價下降，以及材料及能源成本增加。行業參與者在規劃產能擴張時變得更加謹慎務實。因此，部分擴張計劃已被延遲、縮小甚至取消。

展望未來，信義光能相信，全球減碳趨勢將繼續推動太陽能的使用，並創造對太陽能玻璃的新增需求。不過，該企直言，2022年將新增8條日熔量各為1,000噸的新太陽能玻璃生產線，其中4條位於江蘇張家港，4條位於安徽蕪湖。這8條新線中，3條及5條線預計將分別於上半年及下半年投入運作。而目前正在進行冷修的2條日熔量各為900噸的生產線，預計將於2022年第2季度恢復運作。

不僅如此，該企正在籌建10條新太陽能玻璃生產線，其中8條線（各日熔量為1,000噸）將位於安徽蕪湖，2條線（各日熔量為1,200噸）將位於雲南曲靖。該10條新生產線的投產時間尚未確定。本集團將根據持續變化的市況，不斷檢討及調整其擴張計劃。

如是者，太陽能玻璃總產能預計今年繼續增長。近年，許多太陽能玻璃製造商已開始或計劃擴大其產能。儘管由於市況變化，例如太陽能玻璃價格下跌及生產成本上漲，部分擴張計劃已被推遲或取消，但預計最終仍會有大量新產能加入市場。