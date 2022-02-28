樓市交投連跌22個月　1月住宅按揭金額宗數亦跌

1月住宅按揭統計調查結果出爐，新取用按揭金額及宗數全線下跌，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明解釋，相信因一二手樓市交投連跌22個月，同時帶動按揭宗數及金額回落。近月本港疫情持續擴散，市場觀望氣氛濃厚，料交投將進一步回落，從而影響首季按揭數字。

1月份轉按貸款額及宗數分別錄得112.62億元及2,514宗，貸款額及宗數按月分別增加5.02億元及107宗或4.7%及4.4%。與去年同期比，金額急升近一倍或54.96億元，宗數則急升逾6成半或1,007宗。另外，1月份轉按佔新批貸款比例(以宗數計算)為29.2%，連升3個月及創27個月新高。

曹德明表示，首月轉按貸款額及宗數比去年同期有所急增，美國聯儲局今年大機會開始加息周期，相信不少業主把握低息尾班車，於加息前轉按並鎖定低息，同時亦使轉按佔新批貸款比例有所上升。

另外，1月份的按揭比率為54.2%，按月上升0.9%。而平均還款年期上升2個月至331月(即27.58年)，平均按揭貸款金額則減少1萬元至491萬元。此外，1月份H按選用比例報96.5%，按月微跌0.7%，連跌3個月。而P按的使用比例則連升3個月至1.6%。而定息按揭計劃則維持0.1%，其他按揭計劃則升0.3%至1.8%。

曹表示，最新財政預算案中宣布放寬按揭保險計劃的樓價上限，可激活換樓市場及增加1,000萬元以上物業的市場交投，料未來按揭貸款金額將有上升的空間。