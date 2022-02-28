信義系進軍多晶矽生產　管理層稱屬長遠策略

李友情認為，太陽能行業前景正面，遂開拓新的業務，公司本身可合理利用資源及網絡去擴展。至於該項目的內部回報率(IRR)，他坦言較難釐訂，乃視乎過去幾年行業的平均水平以及當前市場價格走勢，但相信投資回報理想。

他續表示，過去一段時間，尤其是去年降雨影響雲南的水力發電惹來市場憂慮，但是管理層關注的是當地未來電力新增供應仍具規模，未太擔心出現電力不穩的情況。

李指，本月農曆新年的產銷量是最理想的一個年度，預計未來一段時間需求旺盛，包括玻璃價格短期內穩中有升。太陽能玻璃現時為每平方米25元左右，業界對於三月份價格預測為維持或上調趨勢。惟全年表現仍視乎實際供需變化，多晶硅成本的調整也是另一不穩定因素。

裝機成本增加拖累該企去年毛利率按年跌6.5個百分點至47%，太陽能玻璃業務亦縮7.9個百分點至41.1% ，李指毛利率仍是「非常之高」，過往較正常的年份毛利率平均只是三成多，但難以判斷單一年度的毛利情況。

他指，信義能源去年派息比率為48%，仍維持在過去財年派息比率45至50%區間，未來會盡力保持。