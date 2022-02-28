拜登執政失民心　特朗普恐復辟衝擊金融市場

以「經驗豐富」姿態揚言拯救時局的拜登入主美國白宮一年有餘，民生和外交一團糟。於金融界享有盛名的英國經濟史泰斗費格遜(Niall Ferguson)直言，拜登的處境就像在1980年總統大選一敗塗地的同黨卡特，現況隨時比當年更差，危及這位老政客及其所屬民主黨在今年國會中期選舉和2024年總統大選的政治前途，警告「狂人」特朗普恐捲土重來，給金融市場帶來更多震盪！

1977年，民主黨籍的卡特乘着共和黨深受「水門事件」困擾，攀上總統寶座，可是期間通脹嚴重，1979年伊朗革命變天後，華府的危機處理不但令美國「蒙羞」，更刺激油價飆升、通脹進一步升溫。就共和黨人列根1980年以接近10倍的選舉人票擊敗尋求連任的卡特，費格遜直指，一塌糊塗的外交與通脹惡化有直接關係。

回到現在，費格遜續指，之前美國實行寬鬆財政和貨幣政策所帶來的通脹壓力，已被地緣政治危機激化，蓄勢「收水」撲熄通脹的美國聯儲局其實早就嚴重落後形勢。他又提醒，1979年卡特起用沃爾克做聯儲局主席整治通脹，通脹預期要到1982年才真正消散，因為貨幣政策需要一段頗長(相對總統任期而言)的時間始能見效。

更嚴重的是，一連串外交困局恐重創當下的民主黨政權。費格遜直斥，從阿富汗撤軍是前朝留下的政策，但如此狼狽完全是拜登政府的責任，現在又「天真地」以為實施一點經濟制裁、披露一些美國情報就能阻嚇俄羅斯總統普京揮軍烏克蘭。他不諱言，特朗普舉止怪異、對普京的欽佩「令人作嘔」，問題是他在位期間確實能夠阻嚇主要地緣政治對手。

費格遜直言，普京已經在「賭命」，「為了活命」絕對不會念及戰爭中的亡魂，因為他很清楚戰敗的俄羅斯元首有甚麼下場，如20世紀初先後在日俄戰爭和第一次世界大戰慘敗的末代沙皇尼古拉二世(丟掉政權)、可能因為輸掉克里米亞戰爭、於1855年憂憤而亡的尼古拉一世。

這位著名歷史學家相信，「多大的金融痛楚都不會阻止俄軍轟炸基輔」，打仗不是在Facebook貼文，擁有壓倒性軍事優勢的俄軍，戰敗機會很小。他更憂慮台海會出事，對於上台時信誓旦旦說「美國回來了」的拜登來說，2023年他面對的局勢可能更糟，2024年入主白宮的可能不是一位「新列根」，而是特朗普(他眼中的「新列根」是佛羅里達州州長德桑蒂斯)。