放寬按保刺激換樓市場　映灣園三房戶售1050萬元

自公布進一步放寬按保後，二手市場交投轉活，成交量有所增加。措施帶動三房單位的成交，東涌指標屋苑映灣園有三房單位以約1,050萬元獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇黃文龍表示，北角富澤花園中層A單位，實用面積約650方呎，三房改成兩房間隔，去年12月以約1,150萬元放盤，至新近以約998萬成交，呎價約15,354元。原業主於2010年4月以約525萬元購入，轉手帳面獲利473萬元，單位升值約90%。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角珊瑚閣A座低層04室，實用面積約1,173平方呎，套三房間隔，享有海景，原先開價2,700萬元，放盤1個月後，減價120萬元或4.4%，以約2,580萬元連1個車位沽出，呎價約21,995元。原業主於2009年1月連車位以約800萬元購入，轉手帳面獲利約1,780萬元，單位升值2.2倍。

●中原白志華指，西半山景怡居低層C室，實用面積約319方呎，一房間隔，以約700萬元成交，呎價約21,944元。原業主於2012年4月以約495萬元買入，現轉手帳面獲利約205萬元，單位升值41%。

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九龍區

●中原洪金興表示，茶果嶺麗港城2月份錄得11宗成交，平均實用呎價下調至約14,026元。其中，屋苑20座低層B室，實用面積約517方呎，兩房間隔，享池園景，以約730萬元成交，呎價約14,120元。原業主於1995年6月以約382萬元買入，現轉手轉面獲利約348萬元，單位升值約91%。

●世紀21富山劉倩彤表示，黃大仙東頭邨耀東樓高層14室，實用面積約443方呎，兩房間隔，原本以綠表價約350萬元放盤，減價15萬元後，以約335萬元售出，呎價約7,562元。原業主於2002年以約19萬元向房委會購入，轉手帳面獲利約316萬元，單位升值約16.6倍。

●中原地王子健指，紅磡黃埔花園本月全月錄得15宗成交，本月平均實用呎價約15,832元。屋苑11期4座中層B室，實用面積約639方呎，套三房間隔，外望街景，以約1,000萬元成交，呎價約15,649元。原業主於2014年7月以約702萬元購入，轉手帳面獲利約298萬元，單位升值約42%。

●香港置業曾家輝表示，大角咀港灣豪庭10座高層G室，實用面積約436方呎，兩房間隔，叫價約828萬元，最新以「意頭價」約788萬元獲首置客承接，呎價約18,073元。原業主於2003年10月以約164萬元購入，轉手帳面獲利約624萬元，單位升值約3.8倍。

●中原黃家全稱，奧運站帝峯．皇殿2座低層C室，實用面積約759方呎，套三房間隔，以約1,650萬元沽出，呎價約22,739元。原業主於2010年7月以約909萬元購入，現時轉手帳面獲利約741萬元，單位升值約82%。

●香港置業馬漢偉表示，市區新樓租務活躍，長沙灣愛海頌2月份共錄得45宗成交。其中，3座中層D室，實用面積約503方呎，兩房間隔，以約1.7萬元租出，實用呎租約33.8元。單位業主於2020年1月以約827.8萬元購入，現享租金回報約2.5厘。

●香港置業胡耀才稱，啟德龍譽2B座低層E室，實用面積約520方呎，兩房間隔，望內園景。原本以約1.9萬元放租，一周後獲區內客洽詢，經議價後減價約1,000元，以約1.8萬元租出，呎租約34.6元。該單位業主於2017年5月以約976.5萬元購入，現享租金回報約2.2厘。

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新界區

●中原陳偉業表示，東涌映灣園7座低層H室，實用面積約898方呎，套三房連儲物室間隔，叫價約1,070萬元，減價約20萬元後，以約1,050萬元沽出，實用呎價約11,693元原業主於2010年1月以約404萬元購入，轉手帳面獲利約646萬元，物業升值約1.6倍。

●世紀21林國輝透露，荃灣中心2座桂林樓中層A室，實用面積約377方呎，兩房間隔，以約435萬元成交，呎價約11,538元。

●祥益袁思賢稱，屯門時代C座中層9室，實用面積約346方呎，兩房間隔，以1.05萬元租出，實用呎租為30.3元。

●祥益邱家邦表示，屯門居屋悅湖山莊12座低層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，叫價約600萬，減價約70萬後，以約530萬自由市場價獲區內客購入自住，呎價約8,953元。

●祥益邱家邦稱，屯門邁亞美海灣2座高層A室，實用面積約403方呎，兩房間隔，新買家以約488萬一筆過支付購入，呎價約12,109元，稍低於市場價成交。

●市場消息指，元朗YOHO MIDTOWN 5座高層E室，實用面積約516方呎，三房間隔，以約925萬元成交，呎價約17,926元，成交價為屋苑同類新高。原業主於2004年3月以約171萬元購入，是次轉手帳面獲利約754萬元，單位升值逾4倍。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺碧湖花園2座中層G室，實用面積約441方呎，兩房間隔，原叫價約608萬元，減價31萬元或5.1%後，以約577萬元，呎價約13,084元。原業主於2016年8月以約395萬元購入，持貨逾5年，轉手帳面獲利約182萬元，單位升值46%。

●中原張曼筠稱，粉嶺名都2座中層C室，實用面積約376方呎，兩房間隔，以約510萬元零議價成交，呎價約13,564元。原業主於2011年以約190萬元購入，轉手帳面獲利約320萬元，物業升值約1.7倍。

●世紀21宇田羅家威透露，大埔嵐山1座中層G室，實用面積約899方呎，套三房連儲物室間隔，原本開價約1,150萬元，放盤約4個月後，累減170萬元或14.8%，以約980萬元售出，呎價約10,901元。原業主於2014年12月以約779萬元購入，現沽貨帳面獲利約201萬元，單位升值約26%。

●利嘉閣招權峰表示，大埔白石角雲匯11座中層B2室，實用面積約458方呎，兩房間隔，外望園池景，以約860萬元沽出，呎價約18,777元。原業主於2018年8月以約944.4萬元購入，現轉手帳面蝕讓約84萬元或9%。

●中原周家傑表示，火炭御龍山11座高層C室，實用面積約534方呎，兩房間隔，原本開價約1,050萬元，議價後以1,020萬元成交，呎價約19,101元。原業主於2013年6月以約645萬元購入，轉手帳面獲利約375萬元，單位升值約58%。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城31座低層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，原本叫價約580萬元，減價62萬或減幅10.7%後，以約518萬元沽出，呎價約15,841元。原業主於2013年1月以約322萬元購入，轉手帳面獲利約196萬元，單位升值約61%。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍名城2座低層南翼A室，實用面積約679方呎，三房間隔，以約1,180萬元沽出，呎價約17,378元。原業主於2012年12月以約775萬元購入，現沽貨帳面獲利約405萬元，單位升值約52%。

●世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山曉峯灣畔3座高層E室，實用面積約497方呎，兩房間隔，以月租約1.52萬元租出，實用面積呎租約30.6元。單位業主於2014年12月以約495萬元購入，現享租金回報率3.7厘。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山迎海．星灣21座中層C室，實用面積約510方呎，兩房間隔，原本開價約950萬元，議價後以約925萬元沽出，呎價約18,137元。原業主於2014年以約572萬元，轉沽出單位帳面獲利約353萬元，單位升值約62%。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山雅濤居1座高層F室，實用面積482方呎，兩房間隔，議價後以約700萬元成交，呎價約14,523元。原業主於2016年以約545萬元購入，持貨6年，轉手面獲利約155萬元，單位升值約28%。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢清水灣澳貝村雙號村屋全幢，物業建築面積約2,100方呎，四房間隔，享有山景，連約700方呎天台，以2,500萬元成交，建築呎價約11,905元。原業主於2004年11月以約350萬元購入，轉手帳面獲利約2,150萬元，單位升值逾6倍。

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳新寶城5座中低層G室，實用面積約377方呎，兩房間隔，原本開價約715萬元放盤，減價52萬元或約7.3%後，以約663萬元易手，呎價約17,586元。原業主於2012年2月以約289.8萬購入，現轉手帳面獲利約373.2萬元，物業升值約1.3倍。

●世紀21魏仕良指，將軍澳康盛花園3座高層C室，單位實用面積約588方呎，三房間隔，附有裝修，以自由市場價約608萬售出，呎價約10,340元。原業主於2012年6月於自由市場以286萬購入，轉時帳面獲利約322萬，單位升值約1.1倍。

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