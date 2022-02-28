香港人民幣存款創新高　中銀香港：人幣國際化進入新機遇期

香港人民幣存款破萬億元，繼2014年12月後再次突破萬億元大關，並超過當時10,036億元人民幣(下同)的高位。中國銀行(香港)金融研究院資深策略員應堅表示，人民幣國際化進入一個新的戰略機遇期，香港各項人民幣業務指標持續反彈，人民幣存款大幅增長並創下新高，主要是受到多個有利因素推動。

應堅表示，2018年以來香港離岸人民幣市場持續向好。2021年香港人民幣即時支付系統RTGS交易金額為358萬億元，按年增長26.6%，連續5年保持增長。人民幣存款亦連續5年正增長，累計增幅接近一倍。

2021年底人民幣貸款餘額1,636億元，按年增長8%。香港人民幣點心債市場亦連續3年保持1,600億元以上發行量。香港人民幣存款最新變化，顯示人民幣國際功能全面提升，被境外投資者廣泛接受，是一個趨勢化發展。

應堅認為，內地經濟率先走出疫情造成的衰退，經濟增長動力穩固，內地又是全球唯一保持常規貨幣政策的主要經濟體，增加了境外市場對人民幣信心；國際貨幣基金組織IMF將人民幣納入SDR貨幣籃子，進一步提升人民幣國際貨幣功能，推動全球央行及機構投資者增持人民幣資產；特別是當前市場複雜多變，人民幣避險屬性初步顯現，香港全球離岸人民幣業務樞紐功能有望進一步提升，各項主要人民幣業務指標還會保持好的發展勢頭。