10大屋苑2月交投量逾兩年最淡　按月跌約20%

第5波疫情失控，2月份二手樓市被重創，10大屋苑價、量齊跌，期內只錄約150宗買賣，創2019年12月後逾兩年新低，按月大跌約20%。以往交投最活躍的細價盤天水圍嘉湖山莊，跌幅近60%最多，而抗跌力最強的鰂魚涌太古城亦失守，平均實用呎價按月急挫約10%。

「疫」市下政府收緊社交距離措施，打擊二手市場睇樓活動，加上爆發俄烏戰爭，市場憂慮後市走向。中原表示，2月份上述10個指標屋苑的買賣成交量，佔七成都按月回落。

上車盤嘉湖山莊成交量向為藍籌之冠，但上月只錄約17宗買賣，較1月的約42宗顯著放緩。該行伍耀祖稱，屋苑交投量創2018年9月後約3年半單月新低，主因是月內確診宗數屢創新高，加上缺乏新盤銷售等刺激因素，買家入市意欲非常低迷，除非放盤減價幅度吸引，否則難望吸引買家入市。

同批項目中，有兩個2月全月只錄「個位數」成交，包括荔枝角美孚新邨期內只錄約7宗，按月跌約46.2%，宗數創兩年新低，個別業主減價吸客。中原林家傑指，其中6期蘭秀道46號極高層D室，實用面積約562方呎，減價54.2萬元，僅售643.8萬元，呎價約11,456元。另鰂魚涌康怡花園2月只錄約5宗，按月跌幅亦達約28.6%。

此外，2月10大屋苑平均實用呎價，有6個按月下跌。太古城按月錄約19宗買賣，平均實用呎價下跌至約17,771元，屬逾4年以來單月新低。該行趙鴻運表示，上周公布放寬按保門檻後，屋苑交投轉急，但受疫情未止、俄烏戰爭及醞釀加息等利淡因素拖累，急售的業主仍會繼續擴大議幅。

藍籌太古城跌價成啟示，同區其他屋苑都連錄低價及蝕讓。市場消息透露，南豐新邨三房樓價跌穿「8球」，單位為7座中低層單位，減價122萬元，僅售約728萬元，呎價只約14,109元。

同區近年入伙的單幢項目君豪峰，兩個月內連錄至少5宗損手個案。消息稱，該盤高層P室，市傳剛以875萬元易手，原業主持貨逾4年多，帳面損失約70萬元。另一個高層N室售553.8萬元，低估價約10%，單位不足4年間帳面貶值逾20萬元。

事實上，放寬按揭保險的新措施下，入市首期減少，個別地區近日交投回升。中原柯勇指，將軍澳過去周末錄約27宗二手買賣，按周增約1.7倍，但2月全月仍只錄約154宗，按月少約26%。該行陳偉業續稱，東涌區剛過去周末則錄約9宗二手買賣，按周亦增約1.2倍。